Irene Rosales, Tamara Falcó, Virginia Troconis… Son muchas las famosas que ya se han atrevido a llevar jerséis cut out, la prenda más top de la temporada.

Nuevo año, nuevas tendencias. Cada vez que comienza un año nuevo, todas nosotras estamos impacientes por saber cuáles serán las prendas y los complementos que inunden los escaparates de nuestras tiendas favoritas; pero también por conocer cuáles serán las que nos conquisten y acaben ocupando un huequito en nuestro armario. Pues bien, ya tenemos la primera de ellas. Han pasado menos de diez días desde que el 2021 diese el pistoletazo de salida y ya son muchas las famosas las que se han atrevido a probar la primerísima tendencia de la temporada. Hablamos de los jerséis cut out que ya están arrasando en todas las webs de moda. Se trata de jerséis al uso pero con un pequeño twist de lo más acertado, pues estos tienen aberturas de lo más atrevidas que dejan al aire alguna que otra parte de nuestro cuerpo. Bien sea en las mangas, en el escote, en la espalda o en los hombros, estos «cortes» prometen ser la prenda estrella de la temporada. Y nosotras lo confirmamos.

Irene Rosales, Tamara Falcó y Virginia Troconis, tres mujeres enamoras del mismo tipo del jersey: el cut out

No son pocas las famosas que se han lanzado, por el bien de la moda, a probar esta nueva y llamativa tendencia. Hace unos días vimos a Tamara Falcó llevar un precioso jersey de Zara en color marrón con escote asimétrico y manga larga; y también a Virginia Troconis con un modelo similar de Massimo Dutti pero mucho menos arriesgado y en color negro. La última, sin embargo, ha sido Irene Rosales, que para pisar el plató de Viva la vida se decantó por unos originales pantalones paper bag de 42 grados latitud Norte que combinó de la mejor forma con un entallado jersey con cut out en la zona de las clavículas. Un diseño de lo más sensual que sienta a la sevillana como a nadie.

Tamara, Virginia y ahora Irene Rosales se han decantado por la que, sin duda, será la prenda estrella de este frío invierno 2021. Y, si ellas lo han hecho, que son tres de nuestras influencers e it girls favoritas, cómo no lo íbamos a hacer nosotras. Es por ello por lo que hemos navegado por la web para encontrar los modelos exactos que ellas lucen (y algunos muy parecidos); para que así podamos imitar sus estilismos más cañeros y dar la bienvenida al nuevo de la mejor forma. ¡A tope de cut out!