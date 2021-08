Las tendencias de la temporada ya están aquí. Isabel Rábago se ha adelantado con una falda que no dejarás de ver en los próximos meses

Estamos aprovechando los últimos días de playa y vacaciones antes de volver a la rutina, y todavía no queremos pensar en cambiar los biquinis y bañadores, los caftanes, los vestidos más ligeros y los shorts, por los looks que tendremos que llevar con la vuelta al trabajo. Pero el cambio de armario está mucho más cerca de lo que te imaginas y también las primeras compras que vamos a hacer esta temporada. Las tendencias del otoño/invierno 2020-2021 ya están en todas las tiendas y webs de moda, así que, aunque todavía te quedan algunos días más disfrutando del sol, ha llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos vamos a llevar la nueva temporada. Algunas famosas han comenzado a lucir esas tendencias, entre ellas está Isabel Rábago, luciendo una falda que no te vas a querer quitar en los próximos meses.

La colaboradora de Viva la vida y Ya es mediodía siente predilección por las faldas, y en esta ocasión la hemos visto con un diseño, que además de potenciar su estupenda figura, es un modelo que ya podemos encontrar en todas las webs, como una de las tendencias más destacadas de la temporada.

La falda que mejor sienta a tu figura

Isabel ha elegido una falda midi de silueta lápiz en blanco, el color del verano pero que este otoño/invierno también va a estar en lo más alto, de cintura alta, frunces y una gran abertura lateral. Lo combinó con un body nude y unos stilettos, que hacían todavía más estilizada su magnífica figura.

La falda de Rábago tiene algunas de las claves para ser la prenda que mejor sienta. Comenzado por el color, que nada más llegar de vacaciones hace que se potencie todavía más el bronceado, la gran abertura, para producir el efecto óptico de alargar las piernas, y los pequeños frunces, que ayudan a disimular la tripa (aunque ella no lo necesite).

Una tendencia que no pasa de moda

Esta falda será una de las tendencias de los próximos meses, pero también es una prenda que no pasa de moda. Atemporales y clásicas, las faldas midi lápiz con abertura (más o menos atrevida) son perfectas para llevar en cualquier y momento, porque solo cambiando los complementos podrás conseguir un look más sofisticado, al estilo de Isabel Rábago, o más todoterreno para poder llevar al trabajo.

Por ello, hemos buceado en las distintas webs y encontrado unos modelos para esta nueva temporada que seguro se van a convertir en la prenda estrella de tu vestidor. Echa un ojo a nuestra selección y elige tu favorita, es imposible no acertar con ellas.