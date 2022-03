¿Quién no tiene un vestido estampado con detalles florales para la primavera? Si te gusta que tu look no pase desapercibido, un vestido midi de colores vivos es la clave. El que luce Isabel Jiménez lo firma Slowlove y cuesta 34,99 euros. Está confeccionado con viscosa sostenible, es de manga larga acabada en puño; ideal para los días más fresquitos, tiene el cuello redondo y escote pico con lazada, tiene el cierre frontal con botones de madera y el bajo acaba en volante. Está disponible desde la talla XS a la XL, aunque la M ya está agotada, y no nos extraña porque es ideal. ¿Un plus? Gracias a su patrón el vestido se adapta con facilidad a cualquier tipo de cuerpos.

El vestido de flores de Isabel Jiménez está rebajado al 60%

Porque hay tradiciones que nos gustan y que nunca cambiarán, como tener un vestido bohemio en nuestro armario para los días más soleados de la primavera. Por eso, nos hemos inspirado en la presentadora de informativos Telecinco como guía definitiva para encontrar el diseño que más favorece. La moda boho, fusiona lo romántico y lo hippie, y se define por ser cómodo, relajado y sencillo, pero muy femenino. Su principal estampado son las flores y los tejidos vaporosos y fresquitos.

Isabel pone el broche de oro al outfit con unas zapatillas altas Converse blancas con plataforma. Es la mejor combinación para dejar huella y aportar una dosis extra de comodidad. Si te ha encantado tanto como a nosotras y ya estás pensando en hacerte con uno, pero no sabes cómo combinarlo, apunta nuestras idas. Aunque sienta fenomenal con zapatillas, con unas botas de estilo cowboy le darás un toque chic interesante. Otra forma muy favorecedora de llevar un diseño como este es remarcando tu silueta colocando un cinturón.