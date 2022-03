Isabel Jiménez apuesta por el total look con traje blanco. Su conjunto puede convertirse en tu mejor baza durante la temporada de bautizos y comuniones (no incluimos las bodas porque dice el protocolo que el color blanco está completamente vetado para no robarle el protagonismo a la novia). Su traje está formado por blazer de lino color crudo, de corte recto, cuello con solapa y manga larga acabada con botonadura (249 euros) y es de Alba Conde. Los pantalones acampanados con lentejuelas son de Adriana Inglesias.

Y claro, como no podía ser de otra manera, y teniendo en cuenta que el traje chaqueta lleva toda la vida siendo tendencia, Zara pone a nuestro alcance otros muy parecidos para saciar nuestro deseo. Te dejamos una opción en nuestra galería.

Isabel Jiménez se va de concierto con un traje blanco inmaculado

Los trajes y el concepto de moda ‘menos es más’ se cuelan en el armario de la mejor amiga de Sara Carbonero. Ella siempre viste elegante, simplificando la moda lo máximo posible, pero sacando a cada prenda todo su partido. Eligió este dos piezas para asistir como invitada de honor al concierto homenaje ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado‘ celebrado en Madrid el pasado 8 de marzo. Ella y Mercedes Milá fueron las maestras de ceremonias.

La presentadora dirige, junto a Sara Carbonero, una firma de moda

Desde que ambas coincidieron en televisión, allá por el año 2011, todos los ojos se centraron en ellas. Sara era por aquel entonces una de las personalidades más aclamadas de la televisión y conseguía acaparar toda la atención cada vez que se ponía al mando de su sección de deportes. Por su parte, Isabel, ya llevaba varios años al frente de informativo de Telecinco.

Hoy, ambas pueden presumir de conservar su amistad verdadera y no solo son grandes confidentes, también son socias y empresarias de éxito. En concreto y desde hace años años, son directoras creativas de Slowlove; una firma de moda propia que a día de hoy forma parte del elenco de marcas de la firma Tendam, uno de los principales grupos en Europa del sector de moda especializada que también es dueño de Women’secret, Springfield, Pedro del Hierro o Cortiefiel, entre otras.

La suya es una marca que apuesta por la sostenibilidad con prendas de estilo folkurbano y boho chic. Ambas son la mejores modelos para su marca y siempre que lucen prendas nuevas, se agotan en cuestión de segundos. Es más, siempre que suben fotografías juntas en sus redes sociales suelen ir complementadas con conjuntos muy parecidos de su marca.