Muchos son los días que podemos ver a Irina Shayk por las calles de Nueva York, paseando, de compras, en el parque con su hija Lea De Seine, o en alguno de los sitios de moda de la ciudad . Esta vez, no se lo ha pensado dos veces y ha salido a la calle con las botas más espectaculares, dejándonos a todos boquiabiertos.

La modelo se ha atrevido con el calzado más rompedor del momento, tendencia absoluta este temporada, pero solo para las más osadas y fashionistas: unas botas mosqueteras de piel estilo slouchy de tacón alto. Irina nos da constantes lecciones de estilo.. y una vez más lo ha vuelto a hacer.

Las botas over the knee fueron tendencia el año pasado y este otoño-invierno 2021/2022 continúan para quedarse, aunque tienes que estar muy segura de ti misma para pisar fuerte con un modelo como el que lleva la top rusa. Sin embargo, esta temporada la versión track, mucho más ponible, es la que está ganando la partida y no dejamos de verla en la mayoría de los looks de street style.

Las botas de Irina Shayk y su look total black

En su último look lo ha dado todo al negro. Aunque sus botas infinitas que llegan hasta el muslo fueron las absolutas protagonistas de su look con las que no necesitó llevar ni pantalón ni falda, el resto de su estilismo tampoco nos ha pasado inadvertido, especialmente su gabardina oversize, la otra pieza clave del outfit, que acompañaba con el body y las medias tupidas. El complemento para rematar el look fue el bolso acolchado con cadenas de Burberry, firma para la que ha protagonizado varias campañas y cuyo director creativo, Riccardo Tisci, es íntimo de Irina.

Diferentes estilismos para acertar con las botas mosqueteras

Irina ha mostrado su imagen más rompedora y arriesgada, pero las botas mosqueteras también encajan con estilismos menos marcados y al alcance de todas. Ideales para llevar con pantalones pitillo, que aunque no estén viviendo su mejor momento siempre es necesario tener al menos uno de fondo de armario, o para combinar con vestidos y faldas minis.

Después de varias temporadas olvidadas, este otoño-invierno se impone enseñar pierna y las botas por encima de la rodilla pueden ser el complemento ideal. Las han propuesto casi todos los grandes diseñadores y también están a precios muy asequibles en las tiendas low cost.

Irina se ha lanzado con uno de los modelos más llamativos, pero hay muchos otros modelos que seguro encajan mejor para tu día a día, tanto para tus looks de oficina como para tus momentos de ocio. Si todavía no te has hecho con unas, ya tienen que estar en tu lista de próximos compras.