Aunque era el día de su hermana, la infanta Sofía también nos ha conquistado con su look en la confirmación de la princesa Leonor.

Era el gran día de su hermana, la princesa Leonor, pero eso no ha impedido que la infanta Sofía también brillase y destacase entre la reducida multitud gracias a su estilismo. Desde hace ya varios días conocemos la noticia de que hoy, viernes 28 de mayo; tenía lugar la confirmación de la princesa de Asturias en la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Aravaca. Un evento en el que la joven de 15 años y todos los alumnos de su edad del colegio Santa María de los Rosales recibían el Sacramento ante la atenta mirada de algunos de sus familiares y profesores. Tan importante nos resultaba esta fecha que no pudimos evitar hacer nuestros cálculos e intentar vaticinar (o al menos aproximarnos) qué vestido llevaría la heredera a la corona. Sin embargo, tanto nos centramos en Leonor que poco hablamos de Sofía; y aunque teníamos por seguro que acudiría a este especial acto, no imaginábamos es que la pequeña de las hermanas también nos dejaría sin palabras gracias a su look.

Acompañada de sus padres, los reyes Felipe y Letizia, la infanta Sofía no ha querido perderse la confirmación de su hermana mayor. Una cita marcada en su calendario que, sabiendo ceder el protagonismo bien conocedora de su posición en esta ocasión; ha elegido un conjunto muy sencillo pero extremadamente apropiado con el que no podía ir más a la moda. Un diseño muy juvenil y trendy que nos ha gustado especialmente y con el que ha vuelto a acertar de lleno.

El sencillo pero actual look de la infanta Sofía en la confirmación de su hermana

Decimos actual porque lo cierto es que el vestido que ha elegido la joven royal no puede ser más apto para estos meses de primavera. Y es que su estampado floral es, sin lugar a dudas, uno de los patrones más buscados de la temporada primaveral. En tonos burdeos, caquis y blancos sobre un favorecedor fondo grisáceo; el diseño por el que se ha decantado la infanta no ha podido gustarnos más.

El modelo presenta unas bonitas mangas largas con puño rizado y un detalle de fruncido en la cintura. Además, destaca por su tejido vaporoso, de gasa, que genera un movimiento muy elegante junto a los volantes de la falda. Un vestido que le sentaba como un guante y que ha combinado, como de costumbre, con unas bailarinas planas nude de charol con detalles de tiras; formando una combinación ganadora. ¡A nosotras nos encanta! ¿Y a ti?