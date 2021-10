La infanta Sofía se ha convertido en la protagonista de un día muy marcado para la Familia Real, el 12 de octubre, que se celebra el Día de la Hispanidad. La hija pequeña de los Reyes, Felipe y Letizia, ha acudido a su primer acto en solitario sin la compañía de su hermana, la princesa Leonor. Hay que recordar que este mes de septiembre comenzó su nueva etapa académica en el UWC Atlantic College, en Gales, por lo que no puede asistir a todos los actos que en años anteriores sí habría acudido. Sobre todo teniendo en cuenta que las normas sanitarias de este exclusivo centro la obligarían a hacer cuarentena durante cinco días a su vuelta de España, ya que estaría en contacto con personas de fuera de su núcleo familiar. Mientras tanto, es la infanta Sofía quien acapara el protagonismo en este 12 de octubre. Y no únicamente por ser su primer acto en solitario, sino también por el look que ha elegido.

La infanta Sofía apuesta todo al blanco en el Día de la Hispanidad

Después de un año de parón por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, este año se ha celebrado de nuevo el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y el posterior desfile militar que tienen lugar a lo largo del Paseo de la Castellana. Un acto oficial al que han acudido los Reyes y la infanta Sofía. La hija pequeña de los Reyes ha elegido para su primer acto en solitario un perfecto look con un mini vestido blanco de inspiración boho chic. Se trata de un diseño con mangas abullonadas, detalles bordados en negro, cintura ajustada debido al corte del vestido, escote redondo, y falda con pequeños volantes, que le da mucho movimiento a la hora de caminar.

La infanta Sofía ha combinado este diseño tan bonito con unas bailarinas negras planas con cuerdas que ha atado perfectamente alrededor de sus piernas. Gracias al corte del mini vestido y sumado a las sandalias trenzadas, le ha dado un aire más informal a pesar de ser la asistencia a un acto oficial como es el Día de la Hispanidad. La hermana de Leonor ha dejado su impecable melena rubia suelta y peinada perfectamente con pequeñas ondulaciones, que le daba un aire más sofisticado. Sin lugar a dudas, estaba guapísima.

El look de la hija de los Reyes con el que se proclama la mejor vestida de la jornada

A pesar de haber visto desfilar a ministras y diferentes autoridades, la infanta Sofía se ha convertido en la gran protagonista de la jornada. Y ha elegido un look con mucha gracia e ideal para la ocasión. Sin lugar a dudas, todo un acierto el de la Infanta.