Ya no podemos hablar de ella como nueva diseñadora, porque Inés Domecq, junto a su socia Virgina Pozo, han convertido a The IQ Collection, en una de las firmas imprescindibles de las mujeres que más saben de moda en nuestro país. Y no solo porque la Reina Letizia se haya enamorado de uno de sus monos virales o porque Eugenia Martínez de Irujo y su hija, Tana Rivera, sean fans absolutas de sus diseños, que lucen en las ocasiones especiales. Desde que comenzó en 2022 sus colecciones ha sido un rotundo éxito, y ahora ha lanzado unas sudaderas que estamos seguras se van a convertir inmediatamente en objeto de deseo. Combinadas con unos jeans y unas Golden Goose, van a ser el uniforme de todas las pijas.

Aunque sus diseños son idóneos para las ocasiones especiales y no hemos dejado de verlos últimamente en los looks de invitadas de muchas influencers, ahora le ha tocado el turno a la ropa más casual. Y como todo lo que nos encontramos en esa marca nos ha encantado.

Las sudaderas de Inés Domecq serán el próximo objeto de deseo de las fashionistas

Los diseños de Inés Domecq no se dejan llevar por las tendencias, al contrario, tienen un sello que se identifican claramente. Hombreras muy marcadas, al igual que las cinturas de los vestidos y de los pantalones de tiro alto, y colores tierra que hacen un homenaje a la Andalucía de la marquesa de Almenara. También algún otro guiño al Sur con volantes y lunares, en recuerdo a las batas de cola que vemos en el Real de la Feria o en El Rocío. Pero el nuevo lanzamiento de su colección de sudaderas está pensado para quienes adoran la comodidad sin perder la elegancia.

Son cinco modelos 100% de algodón, fabricadas en España y con un diseño en el que se

plasma el estilo femenino y elegante de la marca. Con el logo de la marca estampado y algunas con capucha, son sudaderas perfectas para combinar con pantalones flare, faldas midi o unos buenos jeans. ¿Su precio? De los 50 a los 65 euros.

Ahora que la ropa comfy se ha impuesto incluso para los looks de oficina, las sudaderas de Inés Domecq tienen ese plus para hacer especial tu look.