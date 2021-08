La exmujer de Enrique Ponce nos sorprendió el pasado domingo en la Gala Starlite con un precioso vestido de novia del que hoy, por fin, tenemos todos los detalles.

El pasado domingo tuvo lugar uno de los eventos más esperados de la noche marbellí: La Gala Starlite. Una velada en la que se dieron cita muchas de las famosas más elegantes del momento, que derrocharon glamour sobre su alfombra roja y nos dejaron con la boca abierta. En su momento (y en riguroso directo), en SEMANA hicimos un repaso a las mejor y peor vestidas de la noche. No obstante, hubo un personaje que se nos escapó: Paloma Cuevas; que estaba más que invitada pero que decidió no pasar por delante de las cámaras, por lo que no pudimos apreciar el estilismo que eligió para tal importante ceremonia. Hasta hoy, que la socialité ha decidido compartir a través de su cuenta de Instagram algunos de los detalles de su look. Un vestido de novia firmado por Rosa Clará que nos ha dejado con la boca abierta.

El vestido de novia que Paloma Cuevas lució en la Gala Starlite del pasado domingo

Según hemos podido comprobar por nosotras mismas (y tal y como nos imaginábamos), Paloma Cuevas eligió para esta especial ocasión un precioso vestido de novia de la colección que ella misma ha creado junto a la diseñadora nupcial catalana Rosa Clará. Un vestido blanco con cuello halter repleto de pliegues y brillantes que, gracias a su vaporosa falda y su enorme cola, la convertían en toda una diosa del mismísimo Olimpo. Una pieza de lo más elegante que marcaba su espectacular figura y que combinó con un peinado tan sencillo como acertado: un look recogido hacia atrás con efecto mojado que le sentaba de maravilla.

Paloma Cuevas, uno de los rostros más esperados de la Gala Starlite

Enmarcada en el décimo aniversario del festival; la Gala Starlite de este año subastó auténticas obras de arte cuyos beneficios han ido a parar a la organización Lágrimas y Favores; una maravillosa ONG que tiene como principal objetivo ayudar a diferentes fundaciones y proyectos sociales malagueños. No obstante, este no ha sido el único punto benéfico del evento, pues en esta ceremonia también se galardonó a muchas personalidades nacionales por su importante labor solidaria. Entre ellas a Paloma Cuevas; que recogió su premio de la mano de Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, presidenta ejecutiva del Grupo Starlite, por su inmensa ayuda a las fundaciones Niños en Alegría o Aladina.

Sin duda, la Gala Starlite supo sacar lo mejor de Paloma Cuevas y nosotras, seis días después, seguimos disfrutando de ello. ¡Qué maravilla, por favor!