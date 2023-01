Un año más Ana de Armas se ha dejado caer por la alfombra roja de los Globos de Oro. El año pasado estuvo nominada por su interpretación en el filme Knives Out de Rian Johnson, que acaba de estrenar su segunda entrega, Glass Onion: a Knives Out Mistery en Netflix. Pero este año su nominación entraba en la categoría «mejor actriz de drama» por su actuación en «Blonde» en el papel de Marylin Monroe, una película que ha levantado ampollas y no ha dejado a nadie indiferente. La actriz ha sido fiel en sus últimas apariciones a la firma francesa de moda Louis Vuitton, pero ¿con qué vestido nos ha sorprendido esta vez? Te contamos todos los detalles a continuación.

Hasta en ocho ocasiones la actriz hispanocubana lució modelitos firmados por Louis Vuitton, había dudas en el ambiente. ¿Llevaría Ana de nuevo un diseño firmado por la firma francesa? Efectivamente, la intérprete se enfundó en un precioso vestido con el que dejó a todos los asistentes a la gala completamente ojipláticos.

Ana de Armas ha sorprendido en los Globos de Oro 2023 con un vestidazo de Louis Vuitton

El impresionante vestido lucía un escote recto y cuadrado de palabra de honor que se entallaba en la cintura y daba paso a una falda larga de línea A. En el centro, la prenda lucía un mosaico hecho con pedrería, un diseño laborioso que no dejó a nadie indiferente. La temática del dress code de la gala era «Old Hollywood«, por ello los escotes strapless y los vestidos largos fueron los más llevados de la noche.