Hiba Abouk fue una de las invitadas ilustres del desfile de Balmain. La actriz acudió del brazo de su pareja, con un look de la casa, y se encontró allí con los otros españoles invitados.

La actriz Hiba Abouk tiene la agenda a tope esta semana. Después de aparecer en el Festival de San Sebastián, no ha faltado a la cita con la moda en París, donde la hemos visto en más de un desfile. Del brazo de su pareja acudió al de Balmain con un look del estilo de la casa con el que ya no quedaban dudas sobre su segundo embarazo.

Hiba Abouk, con un look verde y en pareja

Pero a pesar de estar ya en el segundo trimestre de embarazo, Hiba se encuentra bien y no ha bajado el ritmo estos días. La actriz era una de las invitadas de honor del desfile de la firma Balmain, que la ha vestido en más de una alfombra roja, y no podía faltar.

La actriz acudió junto a su pareja, el futbolista Achraf Hakimi, y no podían ir más coordinados en su vestuario. Ambos de verde militar, uno de los tonos de la temporada de la firma. En el caso de Hiba se trataba de un vestido sin mangas, con un largo hasta la rodilla que completó con un bolso tipo sobre xxl de la firma en blanco y negro y unos zapatos con estampado de piel de serpiente.

Embarazada por segunda vez

El diseño del vestido, con un corte bajo el pecho, a la altura de la cintura, y con una cremallera en la parte inferior, dejaba entrever lo que llevaba rumoreándose unas cuantas semanas, que está esperando su segundo hijo. Ese rumor ya había sido confirmado unos días antes, durante el paso de Hiba Abouk por el festival de cine de San Sebastián.

Allí, gracias a un vestido negro ajustado que no dejaba lugar a dudas, Hiba confirmaba sin palabras la feliz noticia para la familia que ha formado junto al futbolista, con quien ya tiene un hijo, Amin, de casi dos años.

Los looks de Hiba en la semana de la moda de París

Sin embargo, en estos días durante la semana de la moda de París Hiba a estado de un lado para otro y no todos los looks han sido tan evidente como el de Balmain. Así, para el de Mugler, que había sido unas horas antes, la actriz eligió un diseño mucho más enfocado al invierto, con chaqueta negra tipo smoking y un vestido, también negro, y corto, debajo. Mucho más sobrio que el verde de Balmain.

En este último desfile, al que acudió con su pareja, también se encontró con algunos amigos españoles. Así, según dejaron constancia en las redes sociales, con ella estuvieron algunos rostros conocidos como Jon Kortajarena, Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, y la actriz Milena Smit.