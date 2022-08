Gwyneth Paltrow fue una de las grandes musas de los años 90. Eso es innegable. Y es que la actriz se atrevió con estilismos de lo más rompedores que a día de hoy todavía nos inspiran. Lo cierto es que en su época dorada formaba junto a Brad Pitt una de las parejas más buscadas del panorama social. De hecho, ambas estrellas de cine llegaban incluso a coordinarse con sus looks dejando a todos con la boca abierta (hasta que rompieron su compromiso en 1997).

Pero ojo, porque aunque han pasado muchos años desde entonces, en la actualidad Gwyneth Paltrow sigue siendo todo un icono de estilo. Y para darse cuenta de ello no hace falta más que verla en cada evento al que asiste. Hace pocos días, sin ir más lejos, nos enamoraba en la presentación de la nueva línea de cuidado de la piel de su empresa Goop con un conjunto pijamero amarillo chillón. Una alternativa perfecta al vestido en esta temporada estival.

Y espera, porque ahora que andamos en busca de estilismos con los que combatir el calor de agosto en el asfalto, Gwyneth nos ha vuelto a sorprender con una elección ideal. La actriz ha reaparecido por las calles de Nueva York con un conjunto fresco, cómodo y muy favorecedor.

Gwyneth Paltrow tiene el look más cómodo y chic para la ciudad

Pantalones piratas de lino, camisa oversize fluida y gafas de sol tipo aviador. Esa es la apuesta de Paltrow para cumplir con todos sus compromisos un día cualquiera. Pero eso sí, este modelito nos parecería incompleto si no contase con el accesorio estrella: un bolso en color naranja de la firma Hermès valorado en 2.550 euros.

Se trata del modelo Évelyne, un diseño que cuenta con cierre de lámina de piel y que llevado cruzado resulta de lo más funcional. Tanto el diseño, como el color (el tono estrella de este verano) hacen de este bolso el complemento que eleva cualquier look, por muy sencillo o anadino que sea. Que no es el caso de la protagonista de ‘Shakespeare in love’.

¿En los pies? La actriz se ha decantado por unas sencillas sneakers blancas. ¡Nos encanta!

