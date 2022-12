Colaboradora habitual de Telecinco, está en el foco mediático por su affaire con Jorge Pérez en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn, pero aquí nos fijamos en el estilo de Alba Carrillo y abrimos su armario con el fin de desgranar su inconfundible guía personal para vestir bien a partir de los 35 años. La exmujer de Feliciano López adora los looks preppy y siempre recupera las prendas más clásicas y atemporales de inspiración universitaria para combinarlas con outfits de tendencia. ¡Adelante!

Los vestidos cortos son un must en un vestidor repleto de buenas ideas. Los estilismos atemporales son esenciales para la colaboradora quien habitualmente los mezcla con prendas con un toque atrevido. Es una apasionada de la moda, así que intenta no desentonar nunca en ningún compromiso público. El color negro es uno de sus fetiches, una apuesta segura que cuenta el valor añadido de estilizar la silueta y aportar sofisticación. Otra de las prendas estrella de su armario es el mini vestido negro. Los tiene en un sinfín de formatos porque sabe que es uno de los looks por excelencia al que sacar el máximo partido.

Alba Carrillo recupera el estilo college

La colaboradora se haya convertido en la mejor embajadora de la moda universitaria estadounidense con reminiscencias de los años 20. Adora las faldas, los zapatos de aire preppy e, incluso, se atreve a llevar las medias altas para recordar su época colegial. Es una mujer con las ideas muy claras que sabe mejor que nadie lo que le sienta bien. Habitualmente opta por muy pocos complementos y todos muy bien elegidos, entre ellos, un buen bolso que eleve un outfit a su máximo nivel.

Alba Carrillo, de 36 años, también nos sorprende con estilismos de tendencia y prendas ‘cut out’, estampados tropicales, prints leopardo o incluso colores flúor. Propuestas muy juveniles que hacen que su vestidor sea siempre muy fresco y divertido. Sus principales señas de identidad. Aunque si algo destaca por encima de todo de su guía de estilo son los vestidos de tweed con lazada con los que busca un resultado aniñado, femenino y muy sofisticado.

Desliza a continuación y observa algunos de los mejores looks de Alba Carrillo.