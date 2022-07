Tras finalizar ‘Ya son las ocho’, Gloria Camila comienza una nueva etapa en televisión como colaboradora del nuevo espacio de los fines de semana de Telecinco, ‘Ya es verano’. La joven va a tener un aterrizaje complicado debido a la situación que vive el matrimonio de su padre con Ana María Aldón, a lo que se une la aparición por primera vez en televisión de Gema, la hija de Ana María, que participa en el ‘Deluxe’. Ella ha demostrado tablas suficientes en este tiempo para lidiar con los conflictos familiares. Lo ha hecho con educación y buen gusto, el mismo que tiene para sus looks.

A pesar del intenso calor de estos días de Madrid, Gloria Camila ha lucido un estilismo no demasiado fresquito, pero con una blazer oversize que nos ha encantado, y sobre todo, un bolso de mimbre todoterreno para llevar en cualquier situación. Ella misma nos lo decía: «Mucho calor en Madrid, pero me moría de ganas de estrenar mi look».

El bolso de Gloria Camila que llevarás a todas horas en verano

En verano nuestros estilismos suelen ser mucho más desenfadados, pero Gloria Camila, que todavía no ha podido irse de vacaciones, ha elegido un look de ciudad de lo más atractivo. La joven estrenó una blazer oversize con solapa, doble botonadura y manga corta en un tono caqui muy suave, que es una prenda perfecta para las noches más fresquitas de esta temporada y para llevar al comienzo de septiembre. La ha combinado con unos short negros y una blusa verde de manga abullonada, todo de Shein.

Los complementos también destacaron en su look, especialmente el bolso. Un modelo de mimbre rectangular, con doble cadena dorada, solapa y cierre geométrico joya, igualmente de Shein, que lo hace ideal para cualquier momento. Un modelo para el día a día, pero que también puedes llevar en un evento especial. Y es que en verano los bolsos de mimbre o rafia son imprescindibles, incluso para llevar en una boda, como nos acaba de demostrar Ana Boyer, con su look de invitada 10. ¿Y lo mejor? Su precio de solo 6,75 euros

Ahora que no dejamos de ver looks de vestidos largos, caftanes y shorts playeros, el look de Gloria Camila resulta muy inspirador si todavía sigues en la oficina o ya estás de vuelta.