No hay dudas: el coronavirus le ha declarado la guerra a Sálvame. Primero cayó Jorge Javier Vázquez (que debido a las secuelas que le ha dejado esta enfermedad tendrá que estar de baja mínimo dos semanas más); después fue Lydia Lozano la que se contagió, aunque por suerte ya se encuentra recuperada; y finalmente le tocó el turno a Gema López, que todavía sigue luchando contra el virus. «Después de 10 días sigo dando positivo. Siempre me dijeron que era muy positiva, pero nunca imaginé que tanto. Me encuentro bien y con ganas de volver a la rutina», afirmaba la colaboradora.

En cualquier caso, por responsabilidad, Gema López sigue sin poder retomar sus compromisos profesionales y se encuentra aislada a la espera de dar por fin negativo en los test. Pero, mientras tanto, está aprovechando que ahora tiene más tiempo para compartir con todas sus seguidoras de Instagram muchos de los modelitos que tiene previstos estrenar en cuanto pueda salir y disfrutar de unas ansiadas vacaciones. Y ojo, porque entre ellos hay una prenda que nos ha enamorado por completo: un mono corto estampado ideal para ir a la playa o la piscina.

Gema López ya tiene el mono perfecto más estiloso y fresquito

Lo cierto es que muchas veces nos rompemos la cabeza pensando en qué ponernos para ir a tomar el sol o darnos un chapuzón. Que si kaftanes, vestidos largos vaporosos, conjuntos de crochet… ¡Olvídate! Solo necesitas una prenda para acertar y verte favorecida todos los días, y es la que ha estrenado Gema López. Se trata de un mono corto con tirantes regulables y goma elástica en la cintura. Un diseño perfecto para estilizar la silueta, combatir las altas temperaturas y derrochar estilo junto con el bikini (o bañador) debajo.

¿Quieres una buena noticia? Este mono, que pertenece a la firma Ne&nu, está de rebajas. Antes costaba 44,95 euros y ahora puede ser tuyo por solo 29,95 euros. Una inversión de lo más segura, ya que este diseño no puede ser más ponible y práctico. ¡Sigue bajando para verlo y ficharlo!