Gema López, siempre que saca su lado más juvenil, consigue conquistarnos y sus looks con camiseta no pueden gustarnos más.

«Si algo funciona, hay que repetirlo». Con este bonito consejo publicado a través de su cuenta de Instagram Gema Lopez ha dejado claro que, si encuentras la clave del éxito, no hay necesidad de cambiarla; si no más bien de todo lo contrario, de reproducirla todas las veces que se pueda. La colaboradora de Sálvame Limón, Naranja, Tomate y todas las frutas de la pirámide alimenticia sabe muy bien qué prendas le sientan mejor y, aunque la frase pueda aplicarse a muchos ámbitos de la vida; haciendo un repaso por sus looks más acertados, nos damos cuenta de que resume a la perfección su filosofía fashionista. La periodista conoce muy bien su cuerpo y es por ello por lo que, a la hora de vestirse, saca del armario sus prendas favoritas pero también las que mejor le sientan.

Los vestidos florales, los kaftanes estampados y las camisetas molonas (como ella las llama) son la sota, el caballo y el rey de sus estilismos más efectivos. Este verano la hemos visto hasta la saciedad con las prendas más bohemias, creando estilismos relajados perfectos para la época más cálida del año. Sin embargo, cuando pisa los platós de televisión, Gema suele apostar por los vestidos largos y las camisetas más juveniles. Estas últimas son, sin duda, una de las prendas más características de la colaboradora más esitlosa de Telecinco y los looks que forma con ellas suelen estar siempre entre nuestros favoritos.

Las camisetas más juveniles de Gema López

Las suele llevar con pantalones vaqueros pitillo, leggings y blazers pero también a veces a modo de vestido e incluso como sudadera. Gema López tiene una amplia colección de camisetas de algodón y, siempre en tonos blanco, negro, gris y rojo, consigue crear estilismos de 10. Aunque generalmente apuesta por el rollo más rockero, la periodista a veces también nos conquista con looks más lady. Todo depende del estampado. A pesar de que no son prendas especialmente sencillas (pues pertenecen a la moda más informal e incluso deportiva), López saca su lado más elegante y canalla y las lleva con tacones y bien peinada y maquillada. Una forma muy efectiva de convertir una prenda básica en la estrella de tu look más llamativo.