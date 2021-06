La colaboradora de Sálvame nos ha dejado la primera imagen en la playa de la temporada y lo ha hecho con un look que ya le queremos copiar

Las vacaciones ya han empezado para algunas privilegiadas o hay quien se ha tomado el primer contacto de la temporada, escapándose un fin de semana a la playa. No sabemos si Gema López es de las primeras, que ya están disfrutando de los merecidos días de descanso, o si solo ha sido un pequeño aperitivo, pero lo cierto es que nos ha puesto los dientes largos con la primera foto de la temporada en la playa. Y también con el look que ha elegido para inaugurar el verano.

La colaboradora de Sálvame, al igual que el resto de sus compañeros, ha pasado una de las peores semanas debido al fallecimiento de Mila Ximénez. Han sido unos días muy duros para todos y, aunque Gema no tenía la relación más cercana de todos, como ella misma se encargó de afirmar, el dolor por su fallecimiento es muy grande. Por ello, todos están deseando que comiencen las vacaciones para tener unos días de relax y desconexión. Gema aprovecha todos los años por esta fechas para visitar su tierra, Mallorca, y allí cada verano, además de dejarnos sus posados en bañador luciendo su espectacular figura, también nos sorprende con fantásticos looks.

Un look ideal para los días de vacaciones en la playa

Si a lo largo de todos los meses del año Gema se mantiene fiel al estilo boho-chic, cuando llega el verano esa tendencia se convierte en la reina indiscutible de su armario. Los vestidos largos fluidos estampados con volantes o bordados, son sus favoritos, acompañados por las espardeñas o las botas cow-boy, para darle un rollo todavía más hippie a su estilo.

En su primer día en la playa también se decantó por esa combinación, con un look que nos ha gustado especialmente. Gema volvió a recurrir a la firma ne&nu, eligiendo un maxi caftán asimétrico, de manga corta con escote pronunciado y efecto tie-dye en tonos grises. Tiene un precio de 49,99 euros, pero la malísima noticia es que ya no quedan existencias en la web. Esperemos que como ha sucedido con varias de las prendas que se ha puesto Gema y que se agotan inmediatamente, lo vuelvan a reponer. ¡El verano no ha hecho más que comenzar!

El caftán es la prenda más cómoda, estilosa y versátil del verano, que casi todas solemos llevar con cuñas de esparto o sandalias planas, como nos proponen en la web de ne&nu, pero la periodista nos ha dado otra fantástica idea. Gema lo ha combinado con unas botas caídas estilo cow-boy en gris, que dan un toque diferente a los habituales looks de playa.