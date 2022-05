Gema López tiene el caftán perfecto para bajar a la playa con estilazo

Gema López ya tiene la mente puesta en la maleta de verano y nos ha dejado el primer look playero de la temporada. La periodista siempre nos deja estilismos de lo más inspiradores, y en esta ocasión no hemos podido evitar fijarnos en su precioso caftán azul de inspiración bohemia. La colaboradora sabe cómo convertir un estilismo de playa en un auténtico modelazo con una sola prenda. El que ha elegido ella no puede ser más ideal, y es que cuenta con detalles hechos a mano que lo convierten en una pieza única, por no hablar de las mangas con volantes.

Si a ti también te encantan este tipo de prendas para ir fresquita, tenemos dos noticias que darte: lo hemos encontrado, y es una una prenda asequible. Se trata del modelo ‘Dream‘ de ‘Ne&Nu‘ y está a la venta por 65 euros. Además es de talla única, y al ser amplio y suelto, acoge de la talla 36 a la 44. En versión mini, esta pieza se convertirá en el centro de atención y elevará nuestro outfit playero al máximo.

El caftán de Gema López es para todas las edades

El vestido playero es un clásico de armario, peso eso no lo convierte en un básico. Hay muchas maneras de lucirlo y adaptarlo para cada ocasión. El de la televisiva, con estampado tie dye, es apto para pasar de la mañana a la noche. Lo puedes llevar con unas sandalias planas para ir a la playa, o con unas sandalias altas; con un toque más elegante, para ir a tomar algo después. Estos vestidos sientan muy bien y son especialmente apropiados para rejuvenecer si ya has cumplido los 40.

Es una auténtica creadora de tendencias

It girl e influencer, cualquiera de estos términos serían perfectos para referirnos a Gema López. Y es que la colaboradora de Telecinco a sus 51 años recién cumplidos tiene ese don de acaparar todas las moda, de ser una fuente inagotable de ideas y dominar como nadie ese estilo bohemio y romántico tan suyo. Ella es la reina de esos looks fáciles de imitar que te salvan de cualquier situación.

Siempre Agota en pocas horas cada prenda que destaca. Su inclusión en el mundo de la moda es tal, que cuenta con su propio negocio.Se trata de un showroom de ropa con centro en Madrid donde muestra sus colecciones de la firma Ne&Nu, con la que lleva trabajando muchos años. No solo es embajadora, sino también es socia.