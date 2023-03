Si hay una prenda que está triunfando en las últimas colecciones de moda es el vestido midi de corte camisero. Con la primavera a la vuelta de la esquina estamos seguras de que más de una apostará por este diseño para recibir al buen tiempo. La frescura y la versatilidad de esta prenda hace que lo podamos encontrar en decenas de colores y cortes, pero todos sientan de maravilla tengas la edad que tengas. Hoy, Gema López nos ha enseñado una de sus prendas favoritas de su última colección de ropa y nos hemos enamorado perdidamente. Analizamos con detalle su último look y te completamos su estilismo con algunos complementos de última moda.

La botonadura frontal y el escote en pico de los vestidos camiseros hacen que el busto de cualquier mujer se vea mucho más realzado y alargado. Es por eso que puedes lucirlo a cualquier edad con estilo y seguridad. La colaboradora de Sálvame ha incluido uno de estos vestidos en su última colección de primavera-verano 2023 de Ne & Nu, concretamente el modelo "Ship", con un precio de 79,95 euros. El diseño luce un estampado náutico sobre un fondo blanco muy original e ideal para estrenar en las próximas semanas.

Combina el vestido camisero de Gema López con unas gafas de sol a todo color

Para completar el look, la periodista ha elegido un complemento que está triunfando en los últimos tiempos. El bolso cesta ha sido una de las apuestas en las colecciones de Prada, Max Mara, Loewe o Christian Louboutin, por eso no es de extrañar que esta tendencia se esté asentando en firmas low cost. Ahora el bolso de mimbre ha llegado a Ne & Nu, con forma oval que imita al clásico capazo y puedes encontrarlo en la web a un precio de 49,95 euros, es precioso y súper versátil. No te lo quitarás en todo el verano.

¿Cómo podemos poner la guinda a este estilismo de Gema López? Muy sencillo, incorporando un toque de color en tus gafas de sol de pasta y montura XXL. Ya que en los motivos del vestido Ship predomina el rojo y el blanco, cualquiera de estos dos colores sería una buena idea para elegir nuestras sunglasses. Descubre el look completo en la galería y no te pierdas un detalle.