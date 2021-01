Aunque todavía nos quedan semanas de frío, la colaboradora de Sálvame ha aprovechado la subida de las temperaturas para lucir un look primaveral, con las botas tendencia

Los días de intenso frío nos han dado una pequeña tregua, y aunque todavía nos quedan por delante algunas semanas de bajas temperaturas hasta los primeros días más agradables de la pre-primavera, ya hay famosas que han querido hacer un guiño a la nueva temporada con sus looks. Una de las primeras ha sido Gema López, quien estaba deseando que los estragos de la tormenta Filomena quedaran definitivamente olvidados para estrenar el nuevo complemento que seguro más le vamos a ver en los próximos meses: sus botas.

Ella misma lo ha confirmado con estas palabras: «Sabéis que me encantan las botas y en cuanto ha dejado de llover en Madrid he sacado la primera de la colección de la primavera-verano Mónica Albert. Veréis muchas más». Y no son unas botas cualquiera porque se trata de uno de los modelos tendencia total: la botas blancas, el complemento estrella de la primavera 2021 (como también lo ha sido en el otoño-invierno 2020-2021).

El pasado otoño todos los desfiles de las diferentes Semanas de la Moda nos lo adelantaban y lo dejaban muy claro, que este complemento (junto con los botines) reinarán, aunque estemos en primavera.

Las botas para la primavera

La colaboradora de Sálvame une en el mismo modelo el estilo cowboy, también de total tendencia con el blanco. Un diseño con motivos bordados de caña alta con tacón cuadrado de siete centímetros de la firma Mónica Albert que tienen un precio de 119 euros.

Gema las llevó también con un look muy primaveral: una mini de volantes con print de lunares, camisa blanca y chaleco de punto en crudo (también prenda fundamental para tu armario).

Siguiendo la moda que arrasa este invierno, las botas y botines track seguirán en primavera, aunque cambia el color negro por el blanco o el crudo. Además, las botas cowboy también van a seguir siendo imprescindibles para tus look más casual o los diseños de punta cuadrada.

Toma nota porque seguro que alguno de los modelos que te proponemos va a ser una de tus próximas compras.