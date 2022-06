Estilista, periodista, empresaria, escritora, diseñadora… Está claro que Fiona Ferrer es una mujer todoterreno. Hija de la modelo italiana Mietta Leoni y del empresario textil Juan Ferrer Grifols, siempre ha vivido la moda intensamente. «Para mí, la moda es un mundo fascinante, una montaña rusa maravillosa. Es algo con lo que he convivido toda mi vida y, por eso, tengo un gran respeto a este sector y a todos los profesionales», afirmaba recientemente.

Y lo cierto es que poco a poco Fiona Ferrer no solo ha logrado convertirse en una reputada estilista, sino en en una de las mujeres mejor vestidas y con más gusto y elegancia de nuestro país. Su vestidor es la mezcla perfecta entre prendas básicas que funcionan en casi cualquier escenario y ocasión, y diseños de lujo que solo unas pocas privilegiadas tienen la suerte de lucir. Por ello, no nos ha extrañado que ahora también haya sido nombrada embajadora de Ibiza.

Fiona Ferrer, nueva embajadora de la marca Ibiza Luxury Destination

La isla blanca, que es sinónimo de exclusividad, sofisticación y glamour, pero también de un espíritu libre y relajado, ha decidido nombrarla embajadora de la marca Ibiza Luxury Destination. Esta asociación se puso en marcha en 2010 y tiene como objetivo promocionar la isla como un destino de lujo, trabajando con el sector del turismo, y aglutinando a los mejores hoteles, clubes y locales del momento. ¿Y quién mejor que ella para liderar esta misión?

Además, la escritora siempre ha tenido casa en la isla, por lo que pasa mucho tiempo disfrutando de sus maravillosas aguas cristalinas y de sus espectaculares restaurantes. “Para mí este reconocimiento supone algo muy, muy valioso. Nací en Barcelona pero he crecido en Ibiza, desde bebé he venido porque mis padres tenían aquí una casa y al divorciarse me trasladé aquí. Es mi casa, además de un lugar mágico y especial. Me ha hecho muchísima ilusión, sobre todo por mi madre, está enterrada aquí y la siento muy cerca. Tras dos años de pandemia, todas las personas públicas que tenemos una voz creo que debemos apoyar la industria de nuestro país, en este caso, el turismo de las Baleares”, explicaba emocionada tras su nombramiento.

