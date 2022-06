El intenso calor hace que nos dé más pereza y se nos complique el momento de abrir el armario y responder a la pregunta ¿qué me pongo hoy? Y todavía más si tienes algún evento especial. Este año parece que la temporada de bodas, comuniones y compromisos varios no tiene fin, ya comenzaron en primavera y continuarán durante los meses de verano más calurosos. Si eres una de las que se está rompiendo ya la cabeza con el modelito que va a lucir en una de esas citas ineludibles, a la que debes ir arreglada pero sin pasarte, Anne Igartiburu ha salido a tu rescate.

La presentadora no quiso perderse el estreno de la serie ‘The Olyverse’, y fue allí donde la vimos con el traje más favorecedor y tendencia absoluta esta temporada. Un look que le podemos copiar si tenemos una boda, un bautizo, una cena especial… Y te decimos por qué.

El traje de Anne Igartiburu lo tiene todo: tendencia, muy ponible y con un precio estupendo

Nada más vérselo nos han saltado las alarmas. Y no solo porque es una de las tendencias de esta temporada al unir el traje pantalón con el color fucsia. El dos piezas que ha llevado Anne nos ha resultado muy familiar porque es el mismo que Rocío Carrasco llevó hace un par de meses en la Cartuja Center de Sevilla para acudir a la rueda de prensa de presentación de ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’. Ya entonces dijimos que este modelo de Mango era perfecto para un evento y seguimos pensando lo mismo.

Es un traje pantalón fluido de estampado de lunares en el mismo tono, con americana larga y ligeramente oversize de doble botonadura y pantalón recto de tiro alto en fucsia, el rey indiscutible de la temporada, y todavía más favorecedor ahora que vamos a estar cada día más bronceadas.

Un traje Fresco, relajado, muy favorecedor, tendencia total y a un precio estupendo.

Anne Igartiburu acertó al combinarlo con un top lencero en blanco, una prenda de fondo de armario en cualquier época del año. Como complementos, unas sandalias thong con plataforma en dorado, el toque festivo para el estreno, y un original bolso blanco geométrico.

Con unos stilettos o unas sandalias altas doradas de tiras y un clutch haces el look todavía más festivo para una boda. Y si, en el lado contrario, quieres relajarlo más, unas sandalias de cuero serán perfectas.

Lleves unos u otros complementos, el modelo de Anne es una inversión segura. Todavía está disponible en la web de la firma y su precio es de 110 euros.