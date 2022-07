La mujer de José Ortega Cano está pasando unos días muy complicados. El cierre del programa ‘Viva la Vida’ y las últimas informaciones que acerca de su matrimonio no le han dado tregua. Pero ella siempre saca su mejor sonrisa cuando las cosas no van del todo bien. Para despedirse del programa en el que ha colaborado casi 4 años, Ana María Aldón ha lucido un vestido de flecos espectacular, con un corte precioso que le quedaba como un guante y estilizaba mucho su silueta. Atenta a todos los detalles del look y toma nota para lucir tu mejor versión este verano.

La diseñadora de moda ha escogido con mucho tino el vestido para despedirse de su programa. En primer lugar, el diseño en azul klein tenía un escote en uve con botonadura forrada frontal, muy clásica. Este tipo de escote alarga el cuello y es una jugada segura para colocar, realzar y elevar visualmente nuestro pecho. Por otro lado, la prenda contaba con una manga abullonada francesa, ligeramente drapeada, que ensanchaba ligeramente sus hombros y, en consecuencia, hacía que su cintura se viera mucho más estrecha.

Ana María Aldón se despide de Viva la Vida con el mejor make up

El vestido era más ceñido en la zona de la cintura y, a partir de la cadera daba paso a una falda midi con abertura frontal, largos flecos y un degradado de azul eléctrico a azul cielo que le sentaba genial.

Para coronar el outfit, Ana María eligió unas sandalias muy bonitas en color beige con cierre al tobillo decorado con pedrería. También optó por unos anillos dorados para ornamentar sus manos, uno con la inicial de su nombre, otro con un escorpión (su signo zodiacal) y terminó con unos pendientes de cristales en el mismo color del vestido.

Sin duda lo mejor del look fue la manicura color salmón súper cuidada a juego con su maquillaje. En el párpado móvil la diseñadora llevó una sombra difuminada en tonos naranjas, muy similar al color del esmalte de sus uñas que combinaba a la perfección con el tono del vestido y le daba un aire súper juvenil.