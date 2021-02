Vicky Martín Berrocal salió a cenar junto a su hija Alba Díaz y su hermana Rocío y las tres coincidieron vistiendo de riguroso luto. ¿Son la nueva familia Addams?

De siempre hemos pensado que el clan Martín Berrocal es nuestro equivalente patrio a las Kardashian. Estilosas, elegantes, famosas e increíblemente hábiles para los negocios; los puntos en común entre ambas estirpes son más que evidentes y el amor de las fashionistas por las dos familias también. Sin embargo, puede que todo este tiempo hayamos estado completamente equivocadas. Y es que Vicky Martín Berrocal, la que creíamos que era nuestra Kim Kardashian española, nos ha roto todos los esquemas con su última publicación en Instagram. La diseñadora ha subido recientemente una fotografía a su cuenta de la red social junto a su hermana Rocío y su hija, Alba Díaz, en la que las tres estaban vestidas con total looks en negro, de riguroso luto y más sobrias que de costumbre. Una imagen que nos ha hecho dudar de si las Martín Berrocal en lugar de las Kardashian, son, más bien, la Familia Addams made in Spain. Todo es posible y pruebas tenemos.

Vicky, Rocío y Alba salieron anoche a cenar en familia y lo hicieron con estilismos que bien podrían haber llevado Mortificia, Miércoles y Gómez Addams para degustar algunos de sus sofisticados y siniestros banquetes. Y es que las tres eligieron teñir sus looks del negro más intenso creando conjuntos de lo más sobrio; pero, por qué no decirlo, también de lo más acertado.

Los looks de la familia Martín Berrocal que la convierten en la Familia Addams

La mayor de las tres, Vicky, eligió un conjunto muy de su estilo, algo cañero pero bastante elegante que le sentaba como un guante. Formado por una camiseta básica negra y una blazer de cuero, obviamente también en negro, remató su look con una gargantilla plateada que le daba el toque rockero de lo más top. Detalle que también incorporó a su estilismo su hermana Rocío, que llevó un vestido ceñido de escote bardot que decoró con una enorme cadena dorada al cuello. Por su parte, la pequeña de la familia, Alba Díaz, fruto del matrimonio de la diseñadora con Manuel Díaz ‘El Cordobés’; hizo gala de su juventud (divino teso) y nos enamoró con un simple jersey ajustado en color negro. Tres total black looks que son muy fáciles de copiar y que no pueden gustarnos más.

¿Qué opináis vosotras? ¿Son las mujeres Martín Berrocal la versión real y fashionsita de la Familia Addams o se trata de una coincidencia de lo más divertida y elegante?