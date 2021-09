Parece que la colaboradora de ‘Zapeando’ está deseando salir de fiesta porque, además de pegarse unos buenos bailes en plató, eligió una falda perfecta para tus noches más especiales.

Normalmente, siempre que acude al plató de Zapeando para entrenarnos a todos en las tardes de La Sexta, Cristina Pedroche nos deleita con un divertido baile a través de su cuenta de Instragram. Moviéndose al ritmo de cualquiera de las canciones del momento, la colaboradora de televisión muestras todos rincones de los estudios de la cadena y también enseña qué prendas va a lucir en ese programa. Una manera de matar dos pájaros de un solo tiro que no puede ser más divertida. Como ya sabéis, la de Vallecas tiene un estilo propio y muy personal, siempre arriesgando a través de sus modelitos y siempre apostando por las tendencias más arrolladoras. Algo que, con su último look, ha vuelto a demostrar. Y es que la presentadora ha movido el esqueleto con el último tema de Omar Montes y nos ha mostrado la que, sin lugar a dudas, es la falda perfecta para volver a salir de fiesta.

Este look de Cristina Pedroche es perfecto para triunfar en la pista de baile

Lo cierto es que cuando la hemos visto, aunque nos ha enamorado por completo, no nos ha extrañado lo más mínimo. Y es que entre tanto tiempo sin salir de fiesta a discotecas o bares y entre tanta canción de reguetón; Cristina Pedroche debe estar ansiosa por triunfar en una verdadera pista de baile (y no en el plató de su amado Zapeando). Sea como sea, las ganas, la música y los focos los tiene. ¡Y el look perfecto también! Pues no hay falda mejor para irse de juerga que la que eligió la presentadora de las Campanadas en uno de sus últimos programas.

La falda, todo un básico para darlo todo de fiesta

Se trata de una preciosa falda mini en color negro que consigue hacer brillar a cualquiera ya que está repleta de pequeños flecos y volantes con destellos plateados. Un diseño de Capriche, una de las marcas favoritas de la colaboradora que no puede ser más bonita. En su momento, la joven la combinó con una camiseta negra de inspiración roquera también de la misma marca y unas sandalias de tacón en negro de Miamicci Shoes; una marca de calzados fabricados en Elche que no puede ser más ideal.

Sin duda, un conjunto de 10 que nos invita a salir de fiesta y a darlo todo y que, aunque quisiéramos copiarlo de la cabeza a los pies, nos sería imposible. Y es que desgraciadamente la falda ya está agotada en la web de la marca.