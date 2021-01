Amelia Bono disfrutó ayer del Día de Reyes con una bonita falda asimétrica de Zara que, para nuestra suerte, está rebajada al 30%.

Tras la Navidad, llevan las rebajas y con ellas, decenas de miles de prendas con descuentos en nuestras tiendas favoritas. Es el momento perfecto para intentar encontrar los modelitos que las famosas e influencers han lucido durante los últimos meses a un precio mucho más asequible y triunfar como ellas gracias a nuestros looks. Como cada año por estas fechas, hemos querido navegar por la web (y también por Instagram) y buscar en las tiendas online la ropa más ideal y más barata, para llenar nuestro armario de la mejor forma. En nuestra incansable búsqueda hemos encontrado la que sin duda es nuestra prenda favorita de estas primeras rebajas: una falda asimétrica que llevó Amelia Bono en el Día de Reyes y que ahora puede ser nuestra al 30%.

La falda asimétrica de Amelia Bono: La prenda de Zara que necesitas estas rebajas

Se trata de una falda asimétrica en color negro con tiro alto y cierre lateral con botones metálicos, al más puro estilo marinero. Una prenda de lo más bonito y que favorece especialmente a las mujeres más bajitas; pues su doble largura potencia las piernas y hace que parezcamos más altas. Es un modelo de Zara que, disponible en todas las tallas excepto la XS, cuesta 25,99 euros. Un precio inferior a lo que costaba hace tan solo 24 horas (antes se vendía por 39,95€), ya que está rebajada al 30% de descuento.

La hija de José Bono la acompaña de la manera más estilosa con un sencillo jersey de cuello alto negro y unos botines a conjunto. Un sencillo y discreto estilismo que cualquiera de nosotras puede copiar y que sienta de maravilla a la influencer. Además, tal y como suele hacer en su cuenta de Instagram, Amelia Bono ha preferido no posar con este acertado look y, en su lugar, echarse un divertido y original baile al ritmo de Ayer, la mítica canción de Gloria Esfefan. Divertida, estilosa y con una prenda ideal rebajada al 30%. ¿Se puede pedir más? Nosotras creemos que no.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

Si te gusta el estilo de Amelia Bono y tienes algunos ahorrillos destinados a las rebajas de esta temporada, esta falda es la prenda que necesitas para triunfar. Cómoda, versátil, llena de movimiento y muy pero que muy favorecedora. ¿En serio te lo vas a pensar?