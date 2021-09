Eugenia Silva ya ha vuelto al trabajo y lo ha hecho con el look más fácil de copiar y que todas queremos llevar en nuestro regreso a la ofi

Menos es más. Nos encanta esa expresión y sobre todo, las mujeres que la llevan por bandera. Este es el caso de Eugenia Silva, que con la llegada de septiembre, también ha regresado a su puesto de trabajo como muchos tantos españoles. Y lo ha hecho presumiendo de que con tres básicos infalibles ha conseguido el look ideal para la vuelta y sin renunciar a la comodidad que tanto necesitamos para volver a nuestras tareas. La modelo ha querido optar por un look clásico pero infalible con prendas que vas a querer estrenar (sino lo has hecho ya a lo largo de los años). Y es que el estilismo completo de Eugenia lo puedes conseguir (seguramente) con prendas que ya tengas en tu armario de temporadas anteriores. ¿Qué mejor manera que empezar el mes de septiembre ahorrando?

Clásica y estilosa: el combo perfecto que ha conseguido Eugenia Silva

Lo cierto es que todo lo que se ponga la modelo le sienta como un guante. Pocas veces cae en un renuncio y aunque para eventos más especiales y fiestas repletas de glamour sabe cómo destacar con prendas sofisticadas y más llamativas, en el día a día logra crear looks fáciles de copiar. Diríamos que incluso podría pasar desapercibida sino fuera por su propia belleza. Para la «vuelta al cole», Eugenia Silva ha elegido combinar unos vaqueros rotos (pero muy muy muy rotos) con una camiseta básica blanca y una americana oversize en azul marino. ¿Os podéis imaginar la cantidad de estilismos que podéis crear tan solo con estas tres piezas? Las opciones son infinitas.

La prenda que más destaca en su estilismo sería los pantalones rotos. Una pieza que le da ese aire informal y más desenfadado al resto de prendas, mucho más clásicas. Pero lo cierto es que el mix es perfecto para entrar en septiembre con buen pie. Además, puedes combinarlo con todo tipo de calzado, según el aire que le quieras dar al estilismo completo.

¿Cuál es la combinación perfecta e infalible? TODAS

Si tu pregunta es: «¿con qué calzado lo combino?» o «¿mejor zapatillas o tacones?» estás equivocada. Porque lo bueno de este look tan versátil es que puedes combinarlo con el calzado que quieras. Unas zapatillas estilo Converse o Vans, le darán ese aspecto más desenfado y cómodo; mientras que subirte a un salón podrá elevar tu estilismo con el de una alta ejecutiva. También son perfectos los mocasines, que consigue un toque cómodo pero sin renunciar a la elegancia. El caso es que las opciones son infinitas y necesitas estas tres prendas para el armario cápsula de tu vuelta al trabajo. No te pierdas el look de Eugenia Silva. Te lo mostramos.