Era uno de los eventos más esperados de la primavera. Eugenia Martínez de Irujo presentaba las exclusivas vajillas diseñadas y pintadas por ella misma para Sushita Café. Un proyecto de menaje y vajilla que no se ha querido perder su hija, Tana Rivera, quien ha arropado con cariño a su madre en un día especial y diferente. Entre los asistentes, algunas de de las personalidades más importantes de nuestro país: Rossy de Palma, Topacio Fresh o Antonio Carmona.

Como en cada una de sus apariciones, el estilismo Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera ha sido analizado al milímetro. Para la especial y calurosa jornada, la duquesa de Montoro eligió un veraniego vestido midi amarillo con detalles en verde firmado por ‘The IQ Collection’, una de sus firmas de cabecera. Se trata de un original diseño con cierre frontal con botones, lazo en escote y manga tres cuartos, valorado en 355 euros. Con su outfit, dio una lección de estilo que no pasó desapercibida y que, además, está dentro de la colección de edición limitada de Toyota by IQ.