La duquesa de Montoro es la abanderada del estilo hippie y lo demuestra con el original pantalón de animal print de su último look

Si hay en nuestro país una abanderada del estilo hippie esa es sin discusión Eugenia Martínez de Irujo. Siempre la hemos visto con esos looks relajados con aire boho y setentero, que también lució su madre, Cayetana Alba, hasta el final. La duquesa de Montoro tiene en su armario muchos vestidos largos estampados, pantalones de campana, chalecos y pantalones muy hippies y, también mucha plataforma. Aunque cada vez es más difícil verla en un acto público y sus redes sociales no se caracterizan por compartir sus looks, Eugenia ha hecho una excepción y nos ha enseñado un look que la define perfectamente y que tiene como protagonista un pantalón tan original como especial.

El pantalón más original

la duquesa de Montoro eligió un pantalón fluido de animal print con cintura elástica, bolsillos a la costura y lazada en los tobillos, que combinó con una camiseta con un dibujo de un corazón con strass, jersey oversize de pico en verde y sudadera gris, de Petite Manuela. Un look muy cómodo, como la tendencia que no dejamos de ver desde que hace un año comenzó la pandemia, pero que Eugenia lleva luciendo desde toda la vida. Completó su look con unas Converse de bota de plataforma (nunca fallan en sus estilismos) en blanco.

El pantalón define perfectamente su estilo hippie, pero siempre con un toque original. Es de la firma Oak Madrid y lo puedes comprar en la web por 230 euros. Todavía está disponible en todas las tallas.

Lo que más nos gusta de Eugenia es que su estilo no entiende de modas ni de tendencias. Tiene muy claro qué es lo que le gusta y cuál es el estilo que mejor va con su personalidad. Le encantan las prendas y complementos que encuentra en los mercadillos de sus viajes por el mundo, y especialmente en Ibizia, la isla donde tiene la casa que su madre le dejó en herencia y pasa todos los años parte de sus vacaciones de verano. Solo en las fiestas o en algún evento de trabajo la vemos con diseños de diseñadores reconocidos, principalmente de Teresa Helbig o Lorenzo Caprile, el modismo que hizo su vestido para la boda de su sobrino Fernando Fitz-James Stuart con Sofía Palazuelo. Aunque en esas ocasiones siempre va perfectamente vestida preferimos a la Eugenia desenfadada del día a día.

Pero si la ropa define su estilo boho y hippie, los complementos también son esenciales para reconocer sus looks. Desde hace muchos años diseña su propia colección de joyas minimalistas para la firma Tous, que mezcla las piedras de colores con el oro. Y ella se convierte en la mejor modelo luciendo siempre multitud de pulseras, collares, piercings o tobilleras como hizo su madre hasta que falleció el 20 de noviembre de 2014 a los 88 años.