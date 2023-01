La diseñadora de moda flamenca Rocío Peralta ha participado en We Love Flamenco 2023, su desfile ha tenido lugar en el Hotel Alfonso XIII de la capital andaluza y muchos rostros conocidos se han dejado caer en este gran evento. Eugenia Martínez de Irujo, Carmen Lomana, Alma Cortés, Lucía Hoyos e Irene Rosales se han convertido en las mejor vestidas del último photocall en Sevilla. Analizamos los fallos y aciertos de los looks a continuación. No te pierdas un detalle.

No solo las últimas tendencias en moda flamenca se han dejado ver durante el We Love Flamenco 2023, también las invitadas al evento han sacado sus mejores galas. Ejemplo de ello fue la socialité Carmen Lomana que lució un espectacular outfit. El estilismo constaba de un top negro ajustado de manga francesa, una falda de tul con lunares y con mucho volumen y un chaleco satinado en color fucsia súper chic. Además, la colaboradora de televisión lució dos collares de bolas XXL en distintos colores que combinaban con el tono del chaleco de inspiración taurina. Este chaleco tan especial, ya se lo vimos a Victoria Federica el año pasado en una tarde de toros el Día de la Hispanidad.

Eugenia Martínez de Irujo y Carmen Lomana triunfaron con sus looks en Sevilla

Eugenia Martínez de Irujo no se quedó atrás y sacó la artillería pesada con un estilismo que desbordaba personalidad. Sabemos que la Duquesa de Montoro tiene un estilo muy personal y característico. Los tonos llamativos y alegres, las combinaciones de colores algo aleatorias y lo flower power son el abecé de su armario. Una vez más, la aristócrata sorprendió con un estilismo que aunaba muchas tendencias. Por un lado un top en color verde pistacho de cuello cisne, sobre el que incorporó un chaleco en color vino con detalles florales de colores. Además, un pantalón de terciopelo en un tono parecido al del chaleco y para ponerle un poquito más de brillo al asunto, se calzó con unos botines de glitter plateados.

Irene Rosales, apostó por el estilo leather con un vestido que ha arrasado esta temporada; Lucía Hoyos se decantó por el Pink PP más en boga con un traje súper llamativo y Alma Cortés por estilo furry. Desliza para ver todos los looks de nuestras famosas favoritas durante el desfile de Rocío Peralta en Sevilla.