Hace unas semanas, cuando aún el final del verano nos quedaba lejos, descubrimos cuáles eran las sandalias favoritas de Eugenia Martínez de Irujo. Y, cómo no, escribimos un artículo sobre ello. En él os contábamos que eran de la marca Cuchy, que presentaban preciosas monedas doradas a modo de decoración y que también eran las preferidas de Carmen Lomana. Pues bien, ahora que el otoño está ya a la vuelta de la esquina, la duquesa de Montoro ha querido guardar en el armario las sandalias de plataforma que llevó hasta la saciedad este verano y sacar un calzado mucho más cómodo y ponible en los meses de septiembre y octubre: las babuchas.

La socialité y diseñadora de joyas, que siempre que encuentra una prenda, un cosmético o un complemento que le gusta decide compartirlo a través de las redes sociales; usó precisamente su cuenta de Instagram para dejar claro que esta temporada de otoño, las babuchas eran sus zapatillas favoritas. «¡Me flipan! ¡No me las quito!»; contaba a sus más de 260 mil seguidores. Un entusiasmo que, como cabía esperar, nos invitó a todas a cotillear la marca que firmaba su nuevo y original calzado favorito. ¡Y esto es todo lo que hemos descubierto!

Según hemos podido comprobar, las babuchas que utiliza Eugenia Martínez de Irujo (y que no se quieta) son de Shuia Shuia, una marca especializada en alfombras, mantas y babuchas fabricadas a mano en los montes del Atlas por las comunidades locales. Un calzado de lo más y especial que, aunque ya no se encuentra disponible en la web de la firma, en su momento tenía un precio de 55 euros.

Como la hija de la duquesa de Alba solo subió una foto de sus pies a las redes sociales, no sabemos muy bien cómo las combinó. Aunque tenemos claro, ya que ella siempre apuesta por llevar aires relajados, que las llevó con prendas de inspiración hippie. Y es que se trata unas zapatillas que todas nosotras puede llevar en la calle para completar cualquiera de nuestros looks; pero que, sobre todo, quedarán de maravilla con nuestros estilismos de inspiración étnica este otoño. ¿Acaso no tas la imaginas combinándolas con un kaftan o con una camisa de estampado paisley unos pantalones wide leg? ¡Nosotras sí!

