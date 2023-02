Ha podido unir dos de las facetas que marcan su vida: la solidaridad con el diseño. Eugenia Martínez de Irujo acaba de presentar la colección de calcetines que ha creado en colaboración con la marca Waves Socks a beneficio de la Fundación Querer, una institución sin ánimo de lucro dedicada a la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionadas con niños con necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas. La duquesa de Montoro estaba radiante con esta nueva aventura, que demostró tanto por su gran sonrisa como por el look vitaminado que eligió para la ocasión. ¿Quién dijo que con el frío o el invierno se imponen los looks grises y clásicos? ¿O qué pasada cierta edad tenemos que ser más discretas a la hora de vestir? Solo hay que ver a Eugenia para saber que la respuesta es un rotundo NO.

La hija de la fallecida duquesa de Alba siempre se ha caracterizado por su estilo boho y hippie, un gusto que ha heredado de su madre. También le encantan los diseños de aire setentero, con pantalones campana o vestidos de estampado psicodélico. Pero de un tiempo a esta parte, lo que imprime a todo su armario es el color. La mejor muestra es este look vitamina, que además de divertido, le quita años de encima. Al verla, más que una mujer madura que ha pasado los 50 parece una auténtica quinceañera.

Aunque la mujer de uno de sus sobrinos, Inés Domecq, se ha convertido en su diseñadora favorita, Eugenia también tiene ahora predilección por la firma Celia B, una diseñadora asturiana que triunfa en todo el mundo y que derrocha vitalidad y color.

El look de Eugenia Martínez de Irujo que más rejuvenece

Para la presentación de su nueva colección ante la prensa, donde ha estado acompañada por Pilar García de la Granja, presidenta de la Fundación Querer. Eugenia fue fiel a su estilo y no puede gustarnos más.

No pudo hacer mejor elección para un día fresco, pero muy soleado en Madrid. Comenzando por su jersey de punto grueso con calados en un tono azul bebé, que acompañó con unos pantalones de pinzas palazzo que combinaban el mismo tono del jersey con el amarillo limón flúor. Y para rematar el estallido de color, se colocó en el cuello una bufanda en azul klein. Una combinación de colores ideal y muy favorecedora.

También fue fiel a su estilo, al elegir unas ugly sneakers en blanco (aunque esta temporada no son las que más se llevan) y bajo el brazo un bolso marrón con el asa en el mismo flúor que las franjas del pantalón.

