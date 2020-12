Ester Expósito ha confirmado lo que veníamos sospechando desde hace días: El vestido tipo blazer es la prenda estrella del invierno. ¡Y necesitas uno como el de ella!

Si ayer ya intuíamos, gracias al acertado look de Rocío Flores en Instagram, que la prenda estrella para estas fiestas de Navidad era el vestido blazer; hoy Ester Expósito lo ha confirmado frente al photocall de la premier de su última película, Renaceres. Y es que esta prenda aúna lo mejor de todos los estilos habidos y por haber. Es de corte masculino pero a la vez extremadamente sexy. Es sencilla a más no poder pero también elegante y sofisticada. Con ella la comodidad está garantizada, pero también el glamour: no requiere más que de unos buenos stilettos o de unas finísimas sandalias para hacernos triunfar en cualquier celebración. Y más aún en estas fechas tan especiales y al mismo tiempo tan atípicas.

El que llevó la hija de Antonio David Flores para posar en su cuenta de la red social era absolutamente minimalista, en color negro y de doble botonadura con manga vuelta en raso. Sin embargo, el que a elegido la actriz para presentar su nuevo proyecto tiene un toque mucho más original.

Con botones joya, hombreras XXL, estampado de enormes cuadros vichy y elaborado en un bonito tweed rosa y blanco, el diseño de Ester Epósito lograba unir todas las tendencias del momento en un solo vestido blazer. Y, como siempre, de la forma más acertada. La joven, que como todas las que eligen esta prenda buscan presumir de piernas; acompañó su vestido de unas elegantísimas sandalias negras de tacón con detalles de brillo. A modo de peinado, no quiso arriesgar tanto como ella suele hacer, y eligió un sencillo moño alto que le sentaba de maravilla. Y es que a este tipo de vestidos no hay que añadirle demasiados adornos, funcionan a la perfección tal y como están.

Vestido blazer, la mejor opción para triunfar en Navidad

Si lo lleva la actriz de Élite, la serie adolescente de Netflix que ha arrasado en todo el mundo; pero también la protagonista de todos los reality shows de Mediaset, es que el vestido blazer el la prenda estrella de esta temporada de invierno. Y especialmente de estos días tan especiales y festivos. Negro y sencillo como la joven influencer o de cuadros en tonos mucho más llamativos como el de la actriz de Alguien tiene que morir. Da igual el diseño que elijas para pasar la Nochebuena, pues con cualquiera de ellos lograrás triunfar. Estos son algunos de nuestros favoritos (inspirándonos en la siempre acertada elección de Ester Expósito). ¡Mira!