Este año las prendas de invitada no son, de ningún modo, discretas y sencillas. Todo lo contrario, la nueva temporada nos trae más brillos que nunca. Algunas de las tendencias en diseños de fiesta y trajes de invitada son las plumas, el lúrex brillante, las transparencias, los apliques metálicos y, por supuesto, las lentejuelas, eso sí, XXL. Estela Grande ha sorprendido con un último look de fiesta con el que se ha convertido en la mejor vestida de Marbella por un día. Analizamos todos los detalles del estilismo a continuación.

La modelo tiene mucho ojo con la moda, se ve que está al día con las últimas tendencias y que no se ha perdido ni un solo ejemplar de las revistas de septiembre, que vaticinan lo que se llevará el resto del año. Con la lección bien aprendida, ha hecho una escapada a Marbella y se ha enfundado en un conjunto de lentejuelas XXL que ha combinado genial creando un look de 10.

Lentejuelas y blazer negra: las claves del acertado look de fiesta de Estela Grande

El conjunto de fiesta de Estela estaba formado por un crop top de lentejuelas XXL dispuestas a modo de escamas con brillos holográficos despampanantes. Además, el top iba acompañado de una mini falda a juego con los mismos adornos. El conjunto es de la firma Pinko Oficial y el look completo tiene un precio total de 720 euros. Estos motivos estarán muy presentes a lo largo de todo el invierno en looks de noche.

La influencer ha completado su estilismo posando sobre sus hombros una blazer negra, que, aunque parecía clásica, tiene un corte oversize muy de moda; las americanas ceñidas y rabicortas son cosa del pasado, demos la bienvenida a las prendas holgadas.

Para terminar el look, Estela Grande se ha calzado con unos salones de tiras anudadas al tobillo. Sus zapatos también deslumbraban con brillos plateados. No tengáis miedo a copiar el estilismo de la instagramer y apostad por los brillos para eventos de noche o de tarde, no fallarán.