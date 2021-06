La modelo y exconcursante de ‘GH VIP’ ha elegido un maravilloso Little Black Dress para irse de lujosa cena y hemos quedado totalmente enamoradas.

Si por algo es conocida Estela Grande, además de por revolucionar la casa de Gran Hermano VIP cuando aún era pareja de Diego Matamoros, es por su increíble sentido de la moda. La modelo e influencer es una de las famosas más estilosas de todo Instagram y, cada prenda que se pone o cada pieza que diseña, se convierte casi de inmediato en una de nuestras favoritas. Es por ello por lo que, nada más enterarnos que el pasado martes tenía una elegante (y deliciosa) cena en el Casino de Madrid, teníamos claro que íbamos a enamorarnos de su look. Y no estábamos equivocadas, pues la joven de 27 años optó por un maravilloso Little Black Dress que se convertía en el perfecto uniforme para una gala de noche.

«Anoche estuvimos celebrando que la Región de Murcia es la Capital de la Gastronomía Española 2021, con Paco Roncero y Pablo González preparando un menú exquisito. ¡Poquito a poco volvemos a la normalidad! Gracias región de Murcia»; escribía Estela Grande en su cuenta de Instagram encantadísima de poder haber disfrutado de una agradable velada gastronómica. Lo hacía con un par de preciosas imágenes que, a pesar de que adoramos Murcia y que nos encanta comer, nos hacían olvidarnos de todo y solo centrarnos en su maravilloso Little Black Dress.

¿Qué significa Little Black Dress y por qué necesitas uno como el de Estela Grande?

Little Black Dress, también conocido como LBD, por sus siglas, se podría traducir en español como Vestido Mini Negro. Y es que es justamente eso lo que es: un minivestido de color azabache. Se trata de una de las prendas más efectivas (y eficaces) de cualquier armario y estoy convencida de que todas vosotras contáis con uno entre vuestras perchas. Sin embargo, seguro que no tan ideal como el que ha lucido Estela Grande.

El que la modelo e influencer lleva es el vestido Charleston de Hinsomnia, una de sus firmas favoritas para hasta la que ha creado una colección. Se trata de un modelo con escote asimétrico en color negro, drapeado, sobrefalda de gasa y pañuelo con flecos de seda de 50cm que se inspira en el ritmo y en la despreocupación de los felices años 20. Un diseño que danza a cada paso al compás del charlestón y que podemos encontrar en la web de la marca por 289 euros. Sin duda, una inversión perfecta para cuando queremos llevar un look sexy pero elegante; sofisticado pero rompedor.