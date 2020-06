El estilo de Amelia Bono es uno de los aclamados a través de las redes sociales. Poquito a poquito ha ido haciéndose con la cuenta de Instagram y ya acumula más de 200.000 seguidores en su perfil. Con el paso del tiempo, han sido muchas las mujeres que han encontrado en ella un icono de estilo y una fuente de inspiración para copiar los estilismos de la hija de José Bono. Aunque eso sí, muchas de las prendas y accesorios que ella utiliza no son aptas para todos los bolsillos, ya que apuesta por firmas exclusivas y de lujo para convertirse en una it-girl.

Prada, Gucci, Chanel… las firmas favoritas de Amelia Bono

A pesar de que Amelia Bono suele vestir prendas low cost. De hecho, la mayoría de sus looks de calle son de Zara, completa este tipo de looks con aquellos complementos de lujo: desde el emblemático cinturón de Gucci, que muchas famosas tienen en su armario, hasta la riñonera más trendy de Prada, que tan solo han apostado las chicas más fashionistas y atrevidas. El estilo de la mujer de Manuel Martos, el hijo de Raphael, suele ser muy clásico para los estilismos diarios, mientras que para las noches de fiesta saca la artillería pesada con mini vestidos, mangas abullonadas, aberturas extremas… Amelia nos deslumbra con looks atrevidos y maquillajes marcados.

Aunque sin salir de casa Amelia Bono nos ha enseñado cómo ser la mejor vestida (primando la comodidad), ahora con las primeras salidas nos ha vuelto a recordar su gran pasión por aquellas prendas de lujo, que no todas tenemos en nuestro armario pero que nos encantaría combinar con nuestros estilismos. Te enseñamos su colección favorita de prendas de lujo.