¡Espectacular! La colaboradora de ‘Sálvame’ nos ha enamorado con un traje de chaqueta de Primark (de 40 euros) que ha combinado de la forma más sexy.

A veces lo más femenino es atreverse a mostrar tu lado masculino. No sé si alguien antes pronunció estas palabras o si, por el contrario, soy yo la primera persona en dejar constancia de esta idea. Sea como sea, y perdonad mi osadía, razón no me falta. No me las quiero dar de erudita pero lo cierto es que pocas veces una mujer consigue estar tan sexy como cuando se planta un traje de chaqueta de estilo masculino . Pantalón de talle alto, blazer abotonada y unos buenos tacones se convierten en la combinación ganadora de esas ladies que deciden vestirse como gentlemen. Un conjunto tan acertado como favorecedor que ha probado a lucir la gran Anabel Pantoja en un estilismo tan sensual como elegante.

El traje de chaqueta de Anabel Pantoja, la apuesta más sexy de la colaboradora

La colaboradora de Sálvame, en un intento por acallar de una vez por todas sus rumores de embarazo tras el falso positivo en pleno directo, quiso pisar el plató del programa la tarde de ayer con un conjunto muy sexy con el que dejaba el vientre al aire. Una idea de lo más práctica teniendo en cuenta que llegó a hacerse una ecografía ante las cámaras de Telecinco para demostrar que ella, efectivamente no estaba embarazada. Se trataba de un conjunto de traje de chaqueta formado por una americana cruzada y de corte oversize, unos pantalones de campana a conjunto y un sujetador de encaje que daba al look ese toque lencero tan sumamente sensual.

El dos piezas que eligió la tertuliana de las tardes más locas de Mediaset no podía ser más bonito. De raya diplomática (que está más que demostrado que estiliza la figura) y en un tono negro en contraste con las líneas gris marengo; el traje no podía gustarnos más. O eso creíamos. Y es que tras conocer su precio, nos ha encantado mucho más aún. Firmado por Primark, la chaqueta americana con doble botonadura tiene un precio de 25 euros y el pantalón acampano, de 15€. Un conjunto que en total cuesta 40 euros y que viste lo más grande. Anabel Pantoja lo combinó, como ya hemos comentado, con un sujetador lencero. También de la firma irlandesa y de color negro, lo puedes encontrar en la web de la marca low cost por tan solo 8 euros. Bueno, bonito, barato… ¡Y extremadamente sexy!