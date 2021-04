Aunque no lo creas, son muchas las famosas españolas que han pisado la alfombra roja de los Premios Oscar. ¡Estas son todas!

El próximo lunes 26 de abril se celebrará la 93º edición de los Premios Oscar que, sin duda, será la más atípica y especial de todas. El pasado año, en 2020, debido a que se celebró en febrero, antes de que el coronavirus llegase a nuestras vidas y paralizase todo por completo; la fiesta del cine norteamericana no se vio afectada por los confinamientos ni por las estrictas medidas. Sin embargo, en esta ocasión, la ceremonia sí que notará los efectos de la pandemia y se hará mitad virtual, mitad presencial. Lo que supondrá un antes y un después en la historia de estos galardones; que ya se retrasaron casi dos meses de su fecha original. Aunque estos premios se celebren en Hollywood; para nosotras tienen una relevancia especial. Y es que son muchas las famosas españolas que acuden a su alfombra roja y que, año tras año, nos enamoran gracias a su estilismos.

Y no, no solo hablamos de Penélope Cruz, que ha acudido a esta entrega de premios hasta en once ocasiones; ni de Paz Vega, que también es una de las veteranas en esta materia o Elsa Pataky que ha ido siempre de la mano de su marido, Chris Hemsworth. Nos referimos a actrices de la talla de Leonor Watling, Maribel Verdú o Marta Nieto, a cantantes como Gisela o a deportistas tan relevantes para el deporte nacional como Garbiñe Muguruza. Mujeres que quizás no sabías que han desfilado por la red carpert más analizada de todos los tiempos; y que defendieron la marca España de la mejor maera posible.

8 famosas españolas que han pisado la alfombra roja de los Premios Oscar (y que quizás no sabías

Han sido menos de las que nos gustaría. Sin embargo, sería injusto decir que han sido pocas las famosas españolas que han tenido la oportunidad de disfrutar de la gala desde su asiento en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Y no, como el resto de mortales, en el sofá de casa. Ocho celebs nacionales que han derrochado glamour made in Spain gracias a sus maravillosos estilismos; y a las que queremos rendir homenaje a través de este sencillo artículo.

Y es que lo cierto es que, aunque no podemos estar más expectantes de lo que pueda pasar en la edición de este año; lo que tenemos más que claro es que nada será tan emotivo como ver a Penélope Cruz recoger su estatuilla. O a Gisela subirse al escenario para cantar el último hit de Frozen. ¡Por lo que no nos queda otra que mirar hacia el pasado con melancolía y disfrutar de los grandes momentos españoles en la gala de los Oscar!