En revista Semana nos encanta estar siempre puestas con un ojo en la tendencia que vemos en la calle y es que hay mucho que nuestras celebrities nacionales nos pueden enseñar en cuanto a lecciones de moda y estilo. Así lo ha hecho de nuevo, Virginia Troconis que, en esta ocasión, nos demuestra que un total look es la mejor opción para un look de noche.

Virginia deslumbró con su vibrante traje verde esmeralda

En esta ocasión Virginia Troconis nos enseña cómo lucir una preciosa combinación de un traje dos piezas en verde esmeralda que es una auténtica maravilla. La modelo ha escogido un traje de dos piezas con una chaqueta de botonadura frontal y con forrados que recuerdan a un estilo francés. Los bolsillos de la chaqueta (que se encuentran a la vista) dan paso a un pantalón de traje con raya al medio. Su look que apuesta por la tendencia del total look es muy elegante pero a la vez actual. La modelo no ha querido ponerse una camisa o blusa debajo de la chaqueta de cuello solapa para crear un outfit más clásico. Utiliza la propia chaqueta como top y le da toda la importancia que se merece.

El traje de dos piezas verde esmeralda es una opción impresionantemente sofisticada. El llamativo color del traje atrae todas las miradas, mientras que el corte clásico y atemporal del traje de dos piezas crea un aspecto chic y pulido. El intenso color verde combina bien con una gran variedad de accesorios, lo que permite versatilidad y personalización. Tanto si se combina con joyas llamativas como con accesorios clásicos y discretos como hace la modelo.

En cuanto a sus complementos, Virginia se ha decantado con pequeño gran bolso, se trata del bolso Sepenti forever de la marca Bulgari, uno de los bolsos insignia de la marca y que tiene un precio de 3.220 euros. Este precioso bolso tiene un cuerpo en piel de becerro en el tono verde esmeralda. Es un bolso que combina a la perfección el estilo con la versatilidad de su uso. Tiene una cadena con forma de cuerpo de serpiente con correa de piel y está rematado con un emblemático cierre joya con forma de cabeza de serpiente. Esta pequeña joya está inspirada en las joyas Serpenti de la decada de 1960.

Virginia Troconis tiene el bolso joya de Bulgari con el que todas soñamos

Un abrigo negro y unos tacones de aguja negros pueden crear un contraste impresionante y ser todo lo que la mujer de 'El Cordobés' necesita para conformar un outfit de diez. El negro intenso y profundo del abrigo y los tacones atrae la atención hacia el vibrante verde esmeralda del traje, haciendo que Virginia parezca -aún- más elegante y segura de sí misma. La audacia de los colores negro y verde juntos crean un look clásico y contemporáneo a la vez. Las líneas elegantes del abrigo y los tacones de aguja alargan la figura y crean una silueta favorecedora a la ya estupenda de Virginia.

Para completar el look, la modelo recogió su pelo y utilizó un maquillaje sutil en tonos nude y unos pendientes grandes y dorados con forma de estrella. Son el complemento perfecto para el traje verde esmeralda que lucía Virginia ya que los tonos neutros del maquillaje resaltaban la riqueza del verde sin opacarlo, permitiendo que el traje sea el centro de toda la atención.

Los pendientes dorados, por su parte, añadían un toque de sofisticación y elegancia. El cálido tono dorado contrastaba a la perfección con el verde frío del traje. La combinación de estos discretos pero impactantes accesorios redonderon el look, dando a Virginia Troconis un aspecto elegante y conjuntado que es a la vez sofisticado y elegante. Ya sea para un día en la oficina o para salir por la noche. Virginia no nos deja de sorprender con su estilo y sus clases de elegancia.