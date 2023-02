Aunque ya estamos todas deseando que llegue la primavera para quitarnos los plumas, los gorros y las bufandas de encima, lo cierto es que el frío todavía arrecia y no nos queda otra que seguir usando abrigos. Todo apunta a que esta prenda se va a quedar con nosotros durante un tiempo más y, si eres de las que todavía anda en la búsqueda de uno nuevo, no te puedes perder el que te vamos a enseñar de la mano de Eugenia Silva. Nos parece súper especial y diferente a todo lo que hemos visto esta temporada, aunque, eso sí, no es apto para todos los bolsillos. Por eso, te vamos a dar también sus alternativas low cost... ¡No te lo pierdas!

Los abrigos de doble faz llevan varias temporadas siendo tendencia, pero normalmente los hemos visto en la versión "mini", es decir, hasta la cadera. Ahora la clave está en elegirlos largos y si son de corte oversize, mejor que mejor. La versión corta solemos encontrarla en casi todas las firmas, como Stradivarius, Mango, Massimo Dutti... pero, ¿sabes dónde encontrar esta nueva versión? Te lo contamos aquí.

El abrigo de Eugenia Silva

Eugenia Silva es una de nuestras modelos más internacionales y con estilazo. A sus 47 años, la madrileña no para y está siempre de vuelo en vuelo por su trabajo. Para su último viaje en avión, ha elegido un outfit súper cómodo y calentito que tiene como protagonista un abrigo de doble faz que nos ha enamorado a primera vista.

Se trata de un abrigo confeccionado 100% en piel y forrado por dentro con borreguito en color beige, que también se deja ver como detalle en los puños y el cuello. Es de corte oversize y su cierre es mediante una gran cremallera. Es de la firma neoyorquina Toteme, una marca de 'slow fashion' con básicos atemporales y de calidad. Y nos parece una joya, pero eso sí, su precio no está al alcance de todos: cuesta la friolera de 3.600 euros.

Si te ha gustado tanto como a nosotras, pero no puedes ni pensar en gastarte ese dineral, no te preocupes, hemos investigado por ti y hemos hecho una selección de alternativas súper parecidas y mucho más económicas. Sigue bajando hasta nuestra galería para descubrirlas todas con detalle... ¡No te las puedes perder!