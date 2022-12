Ayer Madrid se vistió de gala para acoger una de las citas más especiales del año: la gran fiesta Moët & Chandon Effervescence, una velada con tintes solidarios que congregó en el Palacio de Cibeles a muchísimos rostros conocidos de nuestro país. En un enclave de ensueño, con la actuación de Jamie Cullum, y con los deliciosos platos del prestigioso chef Mauro Colagreco, todos los invitados disfrutaron de una noche inolvidable.

Por supuesto, como no podía ser de otra manera, nuestras famosas sacaron sus estilismos más elegantes a escena con el objetivo de convertirse en el centro de todas las miradas. Pero si hubo una asistente que logró que no le quitásemos los ojos de encima, esa fue Mariló Montero. Y es que nada más ver el look de la presentadora nos resultó familiar. Y pensando, pensando… ya hemos recordado a quién se lo hemos visto antes: ¡a Alba Díaz!

Mariló Montero y Alba Díaz tienen el mismo traje estampado

El pasado mes de septiembre se celebró la cuarta edición de los Cosmopolitan Influencer Awards by Pandora 2022. Se trata de unos premios que dan visibilidad a aquellas profesionales que destacan en sus campos de influencia y que utilizan las redes sociales de manera ejemplar para influir positivamente entre las jóvenes. Esta fiesta tuvo lugar en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, donde se dieron cita más de 100 invitadas, entre las que se encontraba Alba Díaz. La joven eligió para la ocasión un original traje de chaqueta de Victoria Colección, la firma de su madre, Vicky Martín Berrocal.

El traje, de estampado geométrico en blanco y negro, estaba compuesto por una blazer cropped con hombreras pronunciadas y solapas satinadas, y un pantalón culotte a juego. La influencer lo completó con un sencillo top blanco y unos stilettos con detalles brillantes.

Ahora Mariló Montero ha presumido de este mismo traje pero de manera un poco más sensual. La presentadora navarra, que dará las Campanadas en Mediaset este año, ha combinado el conjunto con un body de encaje de lo más atrevido, un bolso clutch de terciopelo, y unas sandalias de tacón asimétricas de color negro.

¡Sigue bajando para ver quién lo lleva mejor!