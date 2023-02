Descubre Telfar: el exclusivo bolso que se agota en minutos

Si hay un complemento que es la estrella dentro de todos looks ese es el bolso. Pero, por suerte, el lujo no siempre está ligado a precios desorbitados, la exclusividad ahora está al alcance de todo el mundo (siempre y cuando seas rápida). Telfar es una marca de bolsos con una premisa sencilla, bolsos unisex de líneas simples, materiales de calidad y en una variedad de colores que se actualiza con cada nueva colección. Los bolsos salen a la venta y duran tan solo unos pocos minutos. Todo el mundo quiere uno y aunque no te suene el nombre de la marca te aseguramos que ya los has visto antes, porque es uno de los bolsos favoritos de Rosalía. Sigue leyendo para descubrir todos los secretos del que es, sin duda, el accesorio del momento.

La marca Telfar nace en Nueva York en 2005 por el diseñador Telfar Celemens, un joven talento de Nueva York. Sus bolsos se popularizaron rápidamente en los ámbitos más culturales de la Gran Manzana,y desde entonces su notoriedad no ha dejado de crecer hasta hoy en día. La premisa de la marca es además de lo más interesante, busca una moda exclusiva, sí, pero económica. Los precios de sus productos fluctúan entre 190 y los 300 euros. Un precio razonable para un producto de lujo.

El bolso Telfar es considerado el nuevo Birkin de la generación Z

Este objeto de deseo ha llegado a ser alabado por diferentes cabeceras del mundo de la moda. Incluso han llegado a considerarlo el nuevo ‘Birkin’ de las nuevas generaciones haciendo una clara alusión al clásico de Hermès.

Su lema es que sus productos son ‘Simplex’ una combinación de simple y complejo ya que sus líneas están basadas en los tradicionales bolsos clásicos de Estados Unidos, eso sí, dando una vuelta de tuerca con colores de tendencia. Su logo es minimalista y consiste en un relieve con las iniciales del nombre de su diseñador unas características C y T que ahora mismo son sinónimo de estilo.

Las redes sociales están que arden con este nuevo complemento y nuestras famosas más internacionales ya se han hecho con el suyo. Así es el ejemplo de Rosalía que siempre está al tanto de las últimas tendencias y no ha tardado en hacerse uno. Sin embargo, fuera de nuestras fronteras el bolso es un ‘must have’ para las celebrities grandes personalidades como Kylie Jenner o Bella Hadid no se han podido resistir a sus encantos. La cantante lo tiene en tamaño grande en un amarillo mostaza que promete –junto al morado y al verde lima- uno de los colores más vistos los próximos meses.

Sin embargo, este bolso lo podrás encontrar en infinidad de colores ya que lo publican para su venta en su página web con ediciones limitadas (y que se agotan en minutos).

La próxima tanda saldrá a la venta mañana mismo 2 de febrero a las 18:00 CET en sus tres tamaños distintos. Así que si estás convencida apunta bien la hora porque la página explotará en ese momento.

El bolso Telfar es el mejor aliado para elevar un look básico

Si tienes un look un plano o más sencillo este tipo de bolso le dará el toque chic que tanto están anhelando. Además, sus llamativos colores encajan muy bien con tejidos más básicos como el denim o los tonos neutros. Imagina unas botas de caña alta en cuero negro combinado con tus vaqueros favoritos, una camiseta blanca y tu bolso Telfar. Sin duda, con este complemento en la ecuación el resultado siempre es: “lookazo”.