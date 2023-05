¡Maravíllate con la inspiración de las famosas para tus estilismos y eventos más festivos (y lujosos)! Las celebrities siempre nos sorprenden con sus looks sofisticados y elegantes, y nos brindan una fuente interminable de ideas para poder sacar a relucir nuestro brillo en cualquier ocasión. En particular, las famosas que asistieron al glamuroso evento organizado por la prestigiosa firma de joyería RABAT en Madrid nos regalaron un verdadero derroche de estilo y distinción. Nuestra galería, está repleta de unos looks de infarto, entre los que destacaban los looks de Ana Boyer y Eugenia Silva. ¡Prepárate para quedarte deslumbrada!

El evento contó con la presencia de invitadas tan destacadas como Ana Boyer, Eugenia Silva, Lucía Rivera y Anna Ferrer, entre otras personalidades icónicas. Cada una de ellas irradiaba una elegancia única, luciendo diseños que reafirmaban su elegancia y capturaban la atención de todos los presentes. Desde sofisticados vestidos de noche hasta conjuntos vanguardistas, las opciones eran casi infinitas y nos dejaron, sinceramente, sin aliento.

Ana Boyer y Eugenia Silva fueron las invitadas más esperadas de la noche

Ana Boyer fue una de las primeras en llegar al evento con un llamativo vestido estampado con escote y tirantes de cuerdas. Lucía un espectacular collar y anillo de la marca.

Estos looks de ensueño de algunas de nuestras celebrities más famosas nos inspiran a explorar nuevas posibilidades y a arriesgarnos a abrazar las tendencias. También es más fácil brillar cuando luces las impresionantes joyas de RABAT, complementos imprescindibles en esta ocasión, que completaban a la perfección cada conjunto y agregaban un toque de brillo, distinción y elegancia.

No te pierdas los looks más lujosos de nuestras famosas favoritas en la galería:

