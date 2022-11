Elegir el look perfecto para ir a trabajar cada día puede ser un proceso caótico, pero también fácil y divertido si tienes las prendas necesarias en tu armario. Además de ir cómoda, seguro que quieres seguir las nuevas tendencias de este otoño para ser la más estilosa de la oficina. Si es así, en tu armario no pueden faltar básicos como vaqueros, camisas o camisetas de manga corta ni prendas como blazers, vestidos de punto, faldas midi… Atenta, porque Cristina Pedroche nos enseña el look definitivo con el que ser la más estilosa de la oficina sin dejar de ir súper cómoda.

Para su «vuelta a la oficina» en el programa Zapeando, la presentadora enseñó a todos sus seguidores de Instagram un look ideal para el día a día. Cristina también subió las típicas historias de sus redes sociales, en las que siempre sale bailando, para enseñar bien su look desde todos los ángulos y hemos podido analizarlo al detalle. Cómodo y favorecedor, este outfit es muy fácil de copiar y se puede convertir en tu combo estrella para la ofi.

El look de oficina de Cristina Pedroche

Compuesto principalmente por una camisa azul oversize, un pantalón pitillo negro y unas botas tipo ‘Chelsea’, este look es un básico que nunca falla para el día a día. Para dar el toque de estilo, la presentadora optó por añadir un cinturón negro con la hebilla dorada, que colocó alrededor de la camisa, a la altura de cintura. Debajo de la camisa, que llevaba ligeramente abierta, se puso un top negro. En definitiva, un look sencillo, pero muy favorecedor y cómodo, con prendas que seguro que tienes en tu armario, por lo que puedes copiarlo sin problemas.

Además de la ropa, para completar el look Cristina se puso dos cadenitas doradas sencillas y unos aros de tamaño mediano también en dorado, además de numerosos piercings. En cuanto al maquillaje, se decantó por unas cejas muy marcadas, pestañas extra largas y labios en tono nude. Eso sí, se atrevió con unos brillantitos naranjas que se puso sobre el lagrimal. El peinado también es perfecto para la oficina, con la raya al lado y unas ondas no demasiado marcadas.