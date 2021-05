Las zapatillas son el complemento top de Julia Janeiro. En su armario hay muchos modelos, pero este es su preferido

Con su llegada a la mayoría de edad, el pasado 18 de abril, todos los ojos se han centrado en Julia Janeiro. Y la hija de Jesulín de Ubirque y María José Campanario parece encantada, porque todo indica que, siguiendo los pasos de otras hijas de famosos, también quiere abrirse camino en el mundo de las influencers. Un camino que no le puede ir mejor, ya que en tan solo un mes ha pasado de solo unos miles de seguidores a más de 177 mil. La joven nos ha mostrado un estilo muy marcado y rompedor, con su larga melena negra planchada, sus uñas kilométricas, sus vestidos súper ceñidos y sus taconazos. Pero si hay un complemento por el que siente especial predilección para acompañar su esas son las zapatillas.

Las zapatillas preferidas de Julia Janeiro

Julia lo tiene claro, las zapatillas son las mejores aliadas para sus estilismos. Pero no todas le valen. Hace unos días nos sorprendía con unas espectaculares sneakers de Louis Vuitton nada menos que de 850 euros. Aunque si hay una marca por la que la hija del diestro de Ubrique siente total predilección esa es Nike, la firma que últimamente también ha conquistado a la mayoría de las influencers.

La joven tiene varios modelos en su vestidor. Comenzando por el Jordan 1, que supera los 300 euros, y que ya hemos en los pies de Laura Matamoros y su hermana Anita. Pero su preferido es el modelo Court Borough Mid 2, con un precio mucho más asequible de 55 euros. Julia las ha lucido ya en varias ocasiones con sus vaqueros rotos favoritos, formando ese estilo urbano muy rompedor que tanto le gusta.

Desde zapatillas de diseño a bolsos en tendencia, pasando por chándales al más puro estilo Rosalía o conjuntos ultrasexis; Julia Janeiro tiene un estilo rompedor, casual y muy actual que nos recuerda a las divas del pop y reguetón del momento. Desenfadados y sensuales a partes iguales, sus conjuntos son tan atrevidos que bien podrían ser de una adulta de mayor edad y no de una joven de tan solo 18 años.

En este poco tiempo que lleva disfrutando de la fama sus estilismos ya han recibido alguna crítica. El más sonoro de todos, el de Carmen Lomana, alabada unánimemente como una de las mujeres más elegantes de nuestro país, quien no ha visto del todo correctos algunos de sus looks, ni por su edad, ni por el momento elegido para lucirlos. Pero las críticas no han afectado nada a la joven que sigue totalmente fiel a su estilo.