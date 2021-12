El último look militar de Paula Echevarría nos ha conquistado. Está disfrutando de la Navidad en Candás, su pueblo natal en Asturias, junto a su novio; Miguel Torres y el retoño que ambos tienen en común y nació el pasado mes de abril: Miguel Jr. Para una ocasión tan especial, la actriz no decepciona y, como nos tiene acostumbradas, nos muestra sus looks siempre elegantes y acertados. Este último, además, de estreno.

Su vestimenta era perfecta para recorrer el paseo marítimo de la ciudad, como hizo ella, pero el hecho de que se trate de un conjunto de estilo militar le da un toque de moda que no hemos podido dejar pasar.

Así es el look de tendencia militar de Paula Echevarría

La prenda más destacada es un abrigo de lana largo semientallado de corte recto en color verde militar de Space Flaminio que cuesta 425 euros, un bolso de piel de la misma firma por 175 euros, un pantalón efecto piel ajustado de Calzedonia en color negro a juego con un jersey de la marca Yliana Yepez valorado en 265 euros, gorra de Fetiche Suances y botas negras altas de suela track de Stradivarius.

La actriz optó en esta ocasión por dejar su melena suelta, lo que daba un toque informal y juvenil a un look de altura.

Icono de moda para todas las edades

Paula Echevaría despide felicidad en cada una de sus publicaciones en Instagram, plataforma en la que ya tiene tres millones y medio de seguidores. Un éxito profesional que se suma al buen momento personal que está viviendo con la llegada de su segundo hijo, Miguel Torres Jr. Si bien es cierto que se alejó durante un tiempo de los photocalls, ha vuelto con más fuerza que nunca y sigue siendo una de las famosas más aclamadas en lo que a alfombras rojas se refiere. Aunque no ha retomado todavía su agenda como intérprete, sigue estando muy vinculada al mundo de la imagen, siendo la cara visible de varias marcas en publicidad.

Estas navidades son las primeras que celebra junto a su pequeño de ocho meses. Las está viviendo como siempre hace, rodeada de su familia a caballo entre Madrid y Asturias. Ha pasado la primera fiesta (Nochebuena y Navidad) en el norte, y para Nochevieja y Reyes retornará a Madrid.

La actriz se vuelve a sentir a gusto con su cuerpo, después de dar a luz

Paula confesó en una de sus pariciones públicas que había ganado 25 kilos con el embarazo. Un peso con el que no se sentía cómoda para posar delante de las cámaras. Sin embargo, con esfuerzo y constancia, ha conseguido deshacerse de gran parte del peso acumulado. ¿Cómo? Focalizando su recuperación en tres puntos clave: la alimentación -contó que llevaba meses sin tomar hidratos de carbono-, el ejercicio intenso dirigido por un profesional y la ayuda de la maderoterapia; un tratamiento estético para tonificar el cuerpo, minimizar la retención de líquidos, tratar la grasa localizada, y estimular la producción de elastina.

Todo esfuerzo tiene su recompensa y no nos cabe ninguna duda al ver tan guapa y estilizada a la influencer en su último posado en redes.