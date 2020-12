La marquesa de Griñón nos ha sorprendido con un look muy asequible formado por prendas de Zara y Pull and bear. Un conjunto que ahora puedes copiar.

Todo lo que se pone, nos roba el corazón. Tamara Falcó se ha convertido en apenas un año en una de las mujeres más mediáticas de nuestro país pero también en una de las mejor vestidas. Cualquiera de sus estilismos nos sirve como inspiración para nuestro día a día y todas y cada una de prendas nos ayudan a la hora de vestirnos. Aunque la mayoría suelen estar firmadas por grandes diseñadores o las podemos encontrar en tiendas de lujo; es cierto que la marquesa de Griñón también intenta llenar su armario con firmas de bajo coste con las que, siguiendo siempre las últimas tendencias, crear alguno que otro look low cost. Eso sí, siempre combinándolo con complementos o accesorios de grandes marcas y de precios mucho más elevados. Y eso es justamente lo que ha hecho esta misma tarde.

La colaboradora de El Hormiguero quiso pasar la tarde del sábado con un «Saturday look» (tal y como lo llama ella) de lo más económico que no ha podido gustarnos más. En total, sin contar calzado ni joyas, el conjunto ronda los cincuenta euros. Un precio más que apropiado para el resultado final del estilismo. ¡Y es que es perfecto para estos días de Navidad!

El look low cost de Tamara Falcó que puedes encontrar en Pull and bear y Zara

El conjunto consta de dos partes perfectamente diferenciadas. La primera, un bonito top de punto en un precioso color toffe (tostado) que, con escote y manga asimétrica efecto cut out, sienta a la diseñadora de maravilla. Se trata de una parte de arriba de Zara que, aún disponible en todas las tallas, tiene un precio de 22,95 euros. La segunda parte, también igual de económica, son los pantalones. En color negro, de talle alto y con pinzas efecto paper bag, estos pantalones de corte flare son de Pull and bear y cuestan 29,99 euros. Una prenda que viene junto a un cinturón pero que Tamara Falcó ha preferido no incluir en su look. ¡Dos piezas por menos de treinta euros!

No tan baratas son las botas que ha elegido para completar su estilismo. Se tratan de una preciosas botas negras de piel, de caña media y con un elegante taconcito que pertenecen a la colección de invierno de Rouje y que cuestan 270 euros. Eso sí, se trata de un calzado que muy probablemente acabe durándote de por vida. Sea como sea, este look low cost (a excepción de los zapatos) de Tamara Falcó nos ha parecido todo un acierto que os animamos a replicar en estas fiestas que nos acontecen.