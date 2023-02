Consejos (MUY) sencillos para vestir elegante a cualquier edad

Apunta bien estos consejos para aprender a construir un look elegante desde cero e inspírate en las opciones que te dejamos en nuestra galería.

La elegancia es un concepto muy difícil de definir, el escritor Jon Franklin decía que la simplicidad, llevada al extremo, se convierte en elegancia. Y nosotras también pensamos lo mismo. Por eso desde aquí te daremos algunos consejos de expertas para ser elegante a cualquier edad y de una forma muy sencilla.

La sencillez, las líneas simples y los colores básicos serán siempre tus mejores amigos. Piensa en ellos como una base sólida sobre la que construir el resto de tu look. Los tonos claros sientan especialmente bien a las mujeres de mayor edad mientras que los oscuros resaltarán más nuestras facciones.

Para crear un estilismo elegante prueba a construirlo a partir de un look monocromático

Juega con los tejidos, volúmenes y las texturas. Esto hará que tu look se vea interesante y más elegante. Un look con capas de color o de volumen creará un contraste que no dejará indiferente a nadie. Por ejemplo, la combinación de un abrigo pesado con una prenda mucho más ligera debajo como una blusa o un top o el contraste entre una falda plisada y ligera con un jersey de lana más grueso. El secreto está en la proporción y el equilibrio. Tratar siempre de que nuestras prendas jueguen entre ellas creando combinaciones inesperadas.

La importancia de la silueta es vital. Para ser una mujer elegante deberás estar al corriente de las siluetas del momento para no quedarte atrás. Aunque es verdad que hay prendas y estilos atemporales que ya sabemos que van bien con nuestro cuerpo seguir las líneas actuales te hará a ojos de los demás una mujer actual y entendida en el mundo de moda.

Cuidado con los estampados. Es verdad que hay looks muy elegantes y sofisticados conformados con estampados, pero a veces pueden ser un arma de doble filo si no tienes las prendas perfectas (y sencillas) para combinarlas. Pero si aún tienes dudas échale un vistazo a este otro artículo de Semana sobre cómo combinar los estampados a partir de los 50.

Introduce poco a poco las tendencias. Un estilismo elegante no está reñido con la tendencia y con comprar prendas atrevidas de rabiosa actualidad. Usa la tendencia con cabeza y busca siempre los colores con los que combinarlas para adaptarlas a tu look de forma correcta y orgánica. Dos de las tendencias que hemos podido ver últimamente y que encajan a la perfección con la imagen de una mujer elegante son: las plumas y los tejidos metalizados.

Por último, es necesario resaltar la importancia de los accesorios. Nuestras joyas, bolsos y zapatos. Son la forma de elevar hasta el cielo esos looks básicos sobre los que hemos empezado a construir. Invertir en un buen bolso o unos buenos zapatos te hará ver una mujer más elegante y será el mensaje que envíes al mundo en tu día a día. ¿Para qué gastarte un dineral en un vestido que te pondrás en contadas ocasiones cuando puedes invertir en un bolso o unos zapatos y llevarlos siempre contigo? Apuesta por invertir mejor y saca a la luz esa versión de ti tan elegante que siempre has sabido que tienes.

A continuación te dejamos una selección de prendas en las que inspirarte para tus looks más elegantes.