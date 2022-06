La diseñadora de moda está en su mejor momento y cualquier cosa que se ponga, con la sonrisa de felicidad que tiene, le sienta genial. Ha acudido como invitada a una primera comunión y, esta vez, ha decidido darle a su estilismo otro aire con un diseño de su propia marca, dejando a un lado los vestidos. María José Suárez nos ha sorprendido con un conjunto de dos piezas en color salmón, que le sienta genial y tiene un corte muy elegante. Nosotras os traemos las piezas que faltan para que tengáis un outfit completo, y le hemos dado un toque más moderno.

La novia de Álvaro Muñoz Escassi tiene un gusto excelente para elegir estilismo para cualquier evento, cada día trabaja muy duro para sacar sus diseños adelante y en esta ocasión ha decidido lucir uno de los suyos. Para qué complicarse si tiene en casa mucho (y bueno) para elegir. María José ha optado por enfundarse en su diseño modelo Celia en color salmón. La parte superior de este conjunto tiene un escote asimétrico que deja un brazo completamente desnudo y otro cubierto con una manga larga un poco abullonada en la hombrera. Este top tan ajustado en el talle, tiene un cinturón en forma de banda en el mismo color para marcar cintura.

María José Suárez deja a un lado el vestido y se enfunda en un conjunto de su propia firma

La parte inferior tiene un corte perfecto para estilizar la figura, pues estos pantalones tienen el tiro alto muy ceñido en abdomen y glúteos y paulatinamente van ensanchando hasta convertirse en unos pantalones de bajo wide.

Llegadas a este punto tenemos dos opciones, elegir accesorios en una gama distinta de colores que destaquen por encima del color salmón, la decisión más clásica; o utilizar una de las tendencias de la temporada, el color block, que consiste en utilizar un color en bloque y no salirse de él, eso sí, acertando con el mismo tono. María José se quedó entre las dos posibilidades, usó el mismo tono, pero con mucha pedrería dorada para no obtener un look muy plano.

