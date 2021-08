La esposa de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ quiso disfrutar de una perfecta noche de viernes con el mejor look para salir a tomar algo.

Virginia Troconis se ha pasado casi todo el verano en Marbella, una de sus ciudades españolas favoritas. Allí, entre barcos y palmeras, la colaboradora de televisión no ha parado de tener grandes y lujosos planes. La hemos visto, por ejemplo, cuidar su línea en The Bruch Fit Club, una incitativa que lucha por que la actividad física no decaiga en verano y que ofrece clases monitorizadas y saludables brunchs; mimar su cuerpo en Tacha Beauty, donde ha recibido tratamientos como el Remodelage y apetecibles masajes; y arreglar sus uñas haciéndose la manicura en Milk&roses, su salón de belleza de confianza. Sin embargo, esto no ha sido todo. Y es que, además de ir de centro beauty en centro beauty, la valenciana (de Venezuela) también ha sacado tiempo para salir con amigos a tomar algo. Un plan que hizo justamente la noche del pasado viernes y que compartió con sus seguidores en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y modelo ha mostrado todos los tratamientos a los que se ha ido sometiendo, pero también todos los planes que ha ido haciendo. Planes en los que siempre ha elegido los looks más apropiados. Ya sea para pisar la playa, para pasar la tarde en la piscina, para hacer deporte o para pasar una noche de viernes con amigos; Virginia Troconis ha acertado con sus estilismos. Y el mejor ejemplo es el modelito que escogía anoche para salir a tomar algo y dar la bienvenida a uno de los últimos fines de semana del verano.

Así es el perfecto look que Virginia Troconis ha llevado para la noche del viernes

La mujer de Manuel Díaz, ‘El Cordobés’, que compartió un breve vídeo con sus más de 222 mil seguidores antes de salir a tomar algo por la ciudad malagueña, eligió un perfecto conjunto. Casual pero muy bien pensado, se trata de un estilismo cuyo protagonista es un perfecto vestido mini de tirantes y estampado con rayas relativamente anchas en contraste negro y blanco. Una prenda a la que añadió (eso sí, en la mano) una chaqueta biker de cuero negro por si refrescaba y que combinó con los mejores complementos.

En los pies, la joven se colocó unos buenos mules de tacón elaborados en vinilo transparente. Sin duda, el calzado que más ha triunfado este verano. Y al hombro, dando una distintiva nota de color, Virginia Troconis decidió colgar un precioso bolso de piel en color anaranjado. Un diseño elaborado de manera artesanal por el artista Javier Menacho. Un look ideal de la cabeza a los pies con el que estamos seguras que triunfó en su noche de viernes más especial.